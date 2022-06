Scott Moe défend ses voyages à l’étranger critiqués par le NPD

Le premier ministre de la Saskatchewan est revenu d’un séjour d’une semaine aux États-Unis. Il a passé deux jours à New York et trois jours à Washington, où il a eu 40 rencontres, notamment avec le ministère américain de l’Énergie.

Il a discuté d’opportunités économiques, notamment avec les sénateurs de ces États et le secteur financier de New York.

Il a aussi affirmé qu'un des buts de ce voyage était de promouvoir les ressources naturelles de la province. Scott Moe souhaite que la Saskatchewan devienne un jour le premier exportateur d’uranium dans le monde.

L'opposition critique Scott Moe pour ses frais de voyage

Selon la porte-parole de l’opposition officielle en matière d'emploi et d'économie, Aleana Young, Scott Moe devrait s’occuper des enjeux tels que l’accès à la nourriture, le prix de l’essence et les problèmes de surdoses qui sévissent dans la province, plutôt que de faire des voyages à l'étranger.

À l’heure actuelle, nous avons une crise quant au caractère abordable des prix et nous avons une province qui est en chute libre , déplore Aleana Young.

La députée néo-déocrate ajoute que du côté de l’éducation, les divisions scolaires font des compressions au niveau des enseignants. Et nous avons un premier ministre et un gouvernement qui ne s’excusent pas et qui ne font preuve ni de responsabilité ni de transparence et qui se déplacent aux frais de l’État .

Comme pistes de solutions, le Nouveau Parti démocratique (NPD) demande notamment à Scott Moe d’abolir la taxe de 15 cents sur l’essence, dont le prix approche désormais 2,10 $ le litre.

Mme Young rappelle que d’autres provinces canadiennes telles que le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Alberta ont mis en place ce genre de mesure pour aider la population à faire face à la hausse du prix du pétrole.

« En vérité, nous avons une variété d'opportunités. Nous avons les denrées, l’essence et l’engrais dont le monde a besoin, en particulier en cette ère post-pandémie. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

À sa sortie de l'aéroport Diefenbaker de Saskatoon, Scott Moe a affirmé que les coûts engendrés par ces déplacements n’empiètent pas sur sa stratégie du maintien du pouvoir d’achat des Saskatchewanais. Ces deux dépenses ne sont pas reliées.

Le premier ministre affirme que la Saskatchewan a des produits qui sont très valorisés à l'extérieur à travers la chaîne d’approvisionnement.

Deuxième voyage pour le gouvernement en moins de deux semaines

Par voie de communiqué, le gouvernement provincial a annoncé, vendredi, que le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, se rendra à Denver, au Colorado, et à Minneapolis, au Minnesota, afin de promouvoir la Saskatchewan en tant que fournisseur fiable de produits agricoles de haute qualité.

Cette mission de cinq jours, qui débutera le 12 juin, mettra en évidence les capacités de recherche et d'innovation de la Saskatchewan.

Elle permettra également d'élargir et de renforcer les liens de la Saskatchewan avec les États-Unis en matière de recherche et d'investissement grâce à des rencontres avec l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement.

Les États-Unis sont le principal marché d'exportation agroalimentaire de la Saskatchewan et il est logique de travailler ensemble sur des questions d'intérêt mutuel pour nos industries agricoles et alimentaires, notamment la durabilité et l'accord Canada-États-Unis-Mexique , a déclaré M. Marit.

Le 14 juin, David Marit prendra la parole à Colorado Springs, lors de la convention annuelle de l’association des éleveurs de bétail de Colorado.

En 2021, les États-Unis étaient le premier marché de la Saskatchewan pour ce secteur, avec 152 millions de dollars d'exportations.

Quant aux exportations de produits agroalimentaires de la Saskatchewan vers les États-Unis, elles étaient évaluées à plus de 4,3 milliards de dollars en 2021.

Avec les informations de Geneviève Patterson