La communauté philippine de Whitehorse célèbre sa déclaration d’indépendance

Nous sommes fiers de cette occasion de célébrer notre communauté, que l’on puisse le faire librement, que le Yukon et les gouvernements nous en offrent la possibilité , explique Joselito Tobias, le vice-président de l’Association philippino-canadienne du Yukon.

Après l’hymne des Philippines, de jeunes enfants ont chanté l’hymne canadien, petits drapeaux philippins à la main, sous les yeux des dignitaires de la communauté, mais aussi de la mairesse, de conseillers municipaux, de ministres et du député fédéral, notamment.

Chargement de l’image Joselito Tobias, à gauche, est le vice-président de l’Association Philippino-Canadienne du Yukon, et Kim Mindanao-Yulo, à droite, en est la secrétaire. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La foule rassemblée pour ce quatrième lever de drapeau, témoigne de l’importance de cette communauté, tout comme sa célèbre ligue de basketball.

C’est quelque chose dont nous sommes très fiers confie Kim Mindanao-Yulo, dont le visage s’illumine dès qu'il est question de ce sport. Elle explique que les Philippines vivent pour le basketball et que c’est quelque chose qu’ils ont gardé, une fois au Canada, pour continuer de vivre leur culture et les activités pratiquées dans leur pays d’origine .

Elle ajoute que ce sont toutes ces activités faites ensemble qui font la force de la communauté. La famille est très importante pour nous, on la garde soudée. On s’implique, que ce soit à travers le sport, les rassemblements et repas-partage, les karaokés, et tout ça fait que l’on garde nos liens encore si forts.

Une communauté appelée à grandir

Le Yukon et les Philippines ont signé un protocole d’entente sur l’immigration en mars dernier. Celui-ci devrait faciliter les démarches pour les Philippins souhaitant venir travailler au territoire, ce qui pourrait contribuer à répondre à la demande de main-d'œuvre du territoire et renforcer la communauté.

Ça va être tellement plus facile, pour les employeurs, d’embaucher à travers le programme territorial de candidature à l’immigration et ils ne seront pas déçus assure la conseillère municipale Jocelyn Curteanu.

Chargement de l’image Jocelyn Curteanu a été la première membre de la communauté philippine de Whitehorse à être élue conseillère municipale. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

« Nous nous sentons vraiment accueillis à Whitehorse et au Yukon, et si vous regardez le taux de rétention des Philippino-Canadiens ici, la plupart d’entre nous restons. (...) Et cela dit beaucoup de la chaleur de l'accueil. » — Une citation de Jocelyn Curteanu, conseillère municipale à Whitehorse

Elle explique que son élection a pu aussi envoyer un message. Être la première personne élue a pu donner confiance à d’autres, les faire envisager cette possibilité et peut-être s’engager dans cette voie.

Jocelyn Curteanu espère pouvoir inspirer et faire prendre conscience aux membres de sa communauté qu’ils ont leur place partout, qu’ils peuvent tout accomplir, même jusque dans les bureaux des gouvernements.