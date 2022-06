GNL Québec conclut un accord pour exporter du gaz naturel vers l’Ukraine

Symbio Infrastructure, la société mère de GNL Québec, annonce par voie de communiqué avoir conclu un accord avec la société d’État ukrainienne Naftogaz pour approvisionner en gaz naturel liquéfié et en hydrogène l’Ukraine, malgré le rejet du projet par Québec .

Dans ce communiqué, on peut lire que cet accord est un jalon important dans la transition de l’Ukraine pour la diversification de ses sources énergétiques .

La présidente de Naftogaz, Yuriy Vitrenko, pense que les possibilités d'approvisionnement à long terme en énergie fiable et produite de manière responsable auprès d'alliés comme le Canada - et à travers les installations de Symbio - d'ici 2027 sont essentielles à la sécurité énergétique, à la transition et à la prospérité économique future de l’Ukraine .

L’accord a été signé le 5 juin à Washington. Le gaz naturel liquéfié et l’hydrogène vert doivent transiter par un pays européen que les deux parties choisiront d'un commun accord.

Rappelons que Symbio Infrastructure n’a pas d’installations, car le projet GNL Québec a été complètement rejeté par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette.

Ottawa a aussi rejeté le projet, en février dernier.

Chargement de l’image Le ministre de l'Environnement Benoit Charette, accompagné de la ministre Andrée Laforest, a annoncé que son gouvernement rejetait le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Des réactions positives et négatives

Le candidat dans Chicoutimi pour Québec solidaire, Adrien Guibert-Barthez, qui a également longtemps milité contre l’implantation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay par GNL Québec, écrit dans un communiqué qu' il va falloir que GNL Québec comprenne que non, c'est non! .

Le projet de l’entreprise a été refusé sur toute la ligne. Tous les rapports qui ont été déposés par les experts scientifiques dans le cadre des consultations pointent vers un refus du projet. Il va falloir que l’entreprise comprenne que quand on lui dit non, ça veut dire non! , a asséné Adrien Guibert-Barthez.

En entrevue à l’émission Place publique, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, se réjouit de voir que Symbio Infrastructure a encore de l’intérêt pour exporter du gaz naturel liquéfié depuis le Québec.

La demande est très forte en gaz naturel, ça n’arrête pas! Il y a beaucoup de pression sur les gouvernements, je pense que ça va refaire surface , estime-t-il.