L’Union des artistes réclame plus de coordination d’intimité sur les tournages

Depuis quelques années, des tournages font appel à des coordonnateurs ou coordonnatrices d’intimité pour des scènes dans lesquelles des acteurs et actrices doivent se dénuder, se rapprocher physiquement ou jouer une situation sexuelle. L’Union des artistes (UDA) est présentement en négociation à ce sujet avec l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

Encore en émergence, le métier de coordonnateur ou coordonnatrice d’intimité, pour le moment essentiellement pratiqué par des femmes, consiste à s’assurer que les scènes intimes soient tournées dans le respect des acteurs et des actrices.

Il vise aussi à éviter les possibles dérapages ou malaises, et à rendre ces scènes plus crédibles.

L’ UDA aimerait que le recours à la coordination d'intimité devienne obligatoire sur les tournages dans certaines circonstances.

On veut protéger nos artistes, car ce sont eux qui ont à jouer des scènes intimes ou de nudité, explique Sophie Prégent, la présidente de l’ UDA . On ne vit pas tous de la même façon avec son intimité.

Sophie Prégent plaide pour que le recours à la coordination d'intimité devienne obligatoire pour certains tournages.

Elle compare les coordonnateurs ou coordonnatrices d’intimité aux personnes qui encadrent les cascades sur les tournages et dont la présence est contractuellement obligatoire, quand cela est nécessaire, pour éviter les blessures.

Il peut y avoir des dangers aussi lors des scènes intimes : du harcèlement, de l’intimidation, des blessures psychologiques qui restent par la suite chez certaines personnes.

Il y a des scènes qui peuvent traumatiser, ajoute Sophie Prégent. Et, vingt ans plus tard, on y repense encore.

La coordination d’intimité en quête de professionnalisation

Pour le moment, l’ UDA et l’ AQPM , qui représente donc les producteurs et productrices de cinéma et de télévision, sont d’accord sur la nécessité de professionnaliser ce nouveau métier, en veillant à ce que les personnes qui l’exercent soient qualifiées et certifiées.

Ce n’est pas Monsieur et Madame Tout le monde qui peut s’improviser coordonnateur d’intimité, souligne Sophie Prégent. Il faut de l’expérience en cinéma et un bon background en psychologie.

Par exemple, Roxane Néron, qui est l’une des personnes à faire de la coordination d’intimité au Québec, a été assistante-réalisatrice et détient un baccalauréat en sexologie.

Il faut aussi outiller les productions qui travaillent avec des coordonnateurs ou coordonnatrices d’intimité, car on ne comprend pas encore les bénéfices de la coordination d’intimité et on nous voit encore comme une police, alors que ce n’est pas tant ça , explique celle qui dit ne se considérer ni comme une coach, ni comme un chien de garde .

La coordonnatrice d'intimité Roxane Néron sur un tournage

Roxane Nérona notamment travaillé sur le film Noémie dit oui, qui est encore à l’affiche au Québec et qui comporte plusieurs scènes de prostitution.

La coordination d’intimité est un service fondamental à offrir, et obligatoire pour certaines scènes selon moi, mais c’est au cas par cas , estime Geneviève Albert, la réalisatrice de Noémie dit oui.

C’est un métier qui est encore à définir et une fonction qui a besoin d’être adaptée à chaque projet, réalisateur ou réalisatrice et acteur ou actrice.

Il faut également préciser que des acteurs et des actrices refusent la coordination d’intimité, car ils ou elles estiment que cela alourdit le tournage.

«Noémie dit oui», de Geneviève Albert, comporte plusieurs scènes de prostitution.

Une formation en cours d’élaboration au Québec

Aucune formation n’existe pour le moment au Québec, mais l’ UDA travaille présentement avec l’Institut nationale de l’image et du son (INIS) à bâtir une formation en français, à partir de la formation actuellement donnée aux États-Unis. Ce programme sera offert prochainement par l’ INIS , qui est un centre de formation professionnelle pour le milieu audiovisuel.

Si on forme du monde, mais qu’il n’y a pas d’emploi pour les personnes qui auront déboursé des frais de formation, je ne sais pas si c’est une bonne chose , nuance Roxane Néron.

La jeune femme met aussi en avant l’importance de l’expérience du milieu audiovisuel. Est-ce que, parce que tu as suivi une formation de six mois, tu es outillé pour te retrouver sur un gros plateau de tournage et gérer une scène intime qui va jouer sur la vulnérabilité, alors que tu n’as jamais été sur un plateau? , s’interroge-t-elle.

Des désaccords entre l’UDA et l’AQPM

Si l’ UDA et l’ AQPM s’entendent sur la nécessité d’une formation adéquate, elles ne s’accordent pas encore sur le type de scènes pour lesquelles le recours obligatoire à la coordination d’intimité serait inscrit dans les contrats signés entre les artistes et la production.

L’ UDA réclame la présence systématique d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice d’intimité quand un acteur ou une actrice interprétant une scène intime a moins de 20 ans et dès qu’un réalisateur, une réalisatrice, un acteur ou une actrice en fait la demande même si le reste de la distribution impliquée dans la scène intime n’en ressent pas le besoin.

Le film «Un été comme ça», de Denis Côté, a pour sa part été réalisé sans coordination d'intimité.

Il faut protéger les jeunes d’eux-mêmes, car à cet âge-là, quand on entre dans ce milieu qui peut être tellement galvanisant, on peut être prêt à tout, vouloir plaire et dire oui à tout , dit Roxane Néron.

Une coordonnatrice d’intimité va aussi être en mesure d’aiguiller les jeunes actrices et acteurs et les aider à se différencier de leur personnage, si elles ou ils ont à jouer des choses intimes qu’ils n’ont encore jamais encore vécues dans leur vie personnelle.

De son côté, l’ AQPM , qui compte 160 membres, aimerait davantage cibler les scènes nécessitant de la coordination d’intimité. Présentement, on a encore des divergences de vision avec l’ UDA , car la définition de ce qu’est une scène d'intimité est très large et va au-delà de la nudité , précise Geneviève Leduc, directrice des relations de travail et des affaires juridiques.

Nous sommes d’accord pour les scènes d’intimité ou de nudité intégrant de la simulation de violence physique ou psychologique, ou quand une scène de nudité ou d’intimité implique plusieurs interprètes, ajoute-t-elle. Mais est-ce qu’il doit toujours y avoir un coordonnateur ou une coordonnatrice d’intimité quand deux interprètes s’embrassent?

Les négociations entre l’ UDA et l’ AQPM reprendront à la fin de l’été et se poursuivront cet automne pour trouver un compromis.

Ce texte a notamment été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.