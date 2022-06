Procès pour meurtre : l’ex-collègue de Lise Danais dit ne jamais l'avoir touchée

La défense a procédé au contre-interrogatoire du collègue de travail de Lise Danais, qui ne peut être identifié en raison d'un interdit de publication de la cour.

Lors du procès, ce collègue a exprimé son indifférence face à la mort de Lise Danais.

Interrogé sur la plainte pour harcèlement sexuel à son égard, il affirme qu’il s’agissait de fausses allégations. Il ajoute qu’il ne l'a jamais touchée.

Cependant, il admet avoir fait une blague à caractère sexuel à son encontre.

Pour lui, sa relation avec Lise Danais était strictement professionnelle, bien qu’il ait pensé à un certain point qu’elle s’intéressait à lui.

Depuis le début du procès, la défense questionne les témoins de la Couronne au sujet de ce collègue, et a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il est possible que cet homme ait commis le meurtre de Lise Danais, et non l'adolescent actuellement accusé.

Dans son témoignage, le 2 juin, l’ancien conjoint de la victime, Lorne Vandersteen, a dit que Lise Danais se sentait épiée par son ancien collègue. Lorne Vandersteen lui avait notamment suggéré de changer d’itinéraire pour aller travailler.

Les audiences reprendront lundi.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan