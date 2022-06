Plus de femmes s’enrôlent pour tenter de devenir officières de guerre navale

Lors de la cérémonie d'enrôlement et d'assermentation des candidates de vendredi, l'heure était solennelle dans les installations septiliennes des FAC .

Chargement de l’image Lors de la cérémonie d'assermentation des candidates, les officiers et les nouvelles aspirantes de marine ont prêté serment à la reine du Canada, Elizabeth II. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On est deux femmes qui s’enrôlent en même temps. Je pense que c’est un gros événement pour le Jolliet ici , lance Marilyn-Anne Tremblay, l’une des deux nouvelles aspirantes de marine.

Tout comme sa collègue Vanessa Ward, elle espère que d'autres suivront ses pas.

« Si je peux suivre d’exemple pour que d’autres filles, aussi, s'impliquent et décident de choisir ce métier-là, c’est très important pour moi. » — Une citation de Marilyn-Anne Tremblay, aspirante de marine

Chargement de l’image À l’âge de 17 ans, Marilyn-Anne Tremblay souhaitait déjà intégrer les Forces armées canadiennes (FAC). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Selon l’officier du NCSM Jolliet, Hugo Porlier, aucune personne ne s'est enrôlée pour devenir officier de guerre navale dans la région depuis au moins neuf ans.

Depuis l’année dernière, on a eu 11 autres recrues, mais aucun futur officier. Moi, je me suis transféré comme officier de guerre navale il y a neuf ans [...]. On a pas eu d’enrôlement depuis , indique-t-il.

« C’est important autant pour les Forces que pour notre unité de bien représenter la population du Canada dans nos membres et d’avoir une parité. » — Une citation de Hugo Porlier, officier du NCSM Jolliet

Chargement de l’image Hugo Porlier, officier du NCSM Jolliet à Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Un signe d’un changement culturel dans les FAC ?

Les récents scandales d'inconduites sexuelles envers des femmes continuent de hanter les FAC .

En décembre dernier, le gouvernement du Canada et l'état-major de la Défense nationale s’étaient officiellement excusés des agressions et inconduites sexuelles survenues au sein des Forces armées canadiennes.

Chargement de l’image La ministre de la Défense, Anita Anand, a prononcé en décembre les mots attendus depuis longtemps par les nombreuses victimes d'agressions et d'inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et de son ministère (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Notamment avec l’arrivée de ces deux femmes, le commandant de l'unité de la réserve navale du NCSM Jolliet, Martin Boulay, voit un vent de changement de culture dans les FAC .

Actuellement, il y a beaucoup de changements positifs qui sont en force depuis les deux dernières années, justement, à la suite de ces scandales-là , affirme-t-il, en ajoutant que les FAC avancent plus loin maintenant.

Ce n’est plus caché. Si tu fais quelque chose de mal, malheureusement, on va te montrer la porte parce que [...] tu n’es pas ce à quoi la population canadienne s’attend des gens en place , soutient-il.

Chargement de l’image Le commandant de l'unité de la réserve navale du NCSM Jolliet, Martin Boulay. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Une longue formation à venir

Avant de devenir officières de guerre navale, Marilyn-Anne Tremblay et Vanessa Ward doivent suivre plusieurs formations, notamment le cours de recrue à la base des Forces canadiennes à Valcartier et le cours de métier à Esquimalt, en Colombie-Britannique.

J’ai hâte d’aller en Colombie-Britannique, je n'y suis jamais allée. Avec la possibilité d’y aller avec l’armée et de suivre des formations sur bateaux, c’est quelque chose qui est vraiment intéressant , mentionne Mme Tremblay.

Chargement de l’image Pour devenir officière de guerre navale, une formation de 12 mois au Centre d’instruction des officiers à Esquimalt, en Colombie-Britannique, est requise (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Plus jeune, elle a fait partie des cadets. À l’âge de 17 ans, Marilyn-Anne Tremblay souhaitait déjà intégrer les FAC . Elle se remémore que l’officier de recrutement lui avait conseillé de postuler après ses études.

J’ai terminé des études universitaires l’année dernière. Donc, je suis maintenant ici aujourd’hui , raconte-t-elle.

Les officiers et officières de guerre navale vont gérer et diriger la stratégie, la tactique et les procédures maritimes pour l'utilisation des navires, des sous-marins et des aéronefs, des capteurs maritimes, du renseignement brut de combat et des systèmes d'armes. Source : Forces armées canadiennes (FAC)

Les officiers, c’est eux qui vont être sur le pont du bateau et qui vont regarder tout ce qui va se passer autour, qui vont regarder les navires, les vents, les marées et les roches. Il faut avoir une capacité spatio-temporelle qui est assez incroyable, pour s’assurer que le navire arrive à destination selon le chemin qui a été tracé , note M. Porlier.

Il rappelle que ce sont seulement les officiers de guerre navale qui peuvent être commandants de navire. Il souhaite qu’un jour, l’une des nouvelles candidates accède à ce haut grade.

Ce serait probablement une première qu'on ait une commandante à Sept-Îles , affirme l’officier Hugo Porlier.

Marilyn-Anne Tremblay, de son côté, laisse la porte ouverte à cette future carrière de commandante. D’ici là, tout comme Vanessa Ward, elle compte parcourir le Canada d’un océan à l’autre pour devenir officière de guerre navale.