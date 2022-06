Sommet des Amériques : le Canada accueillera 4000 migrants de plus d’ici 2028

Le Canada a accepté d'investir près de 27 millions de dollars par année pour ralentir le flux d'immigration irrégulière en provenance de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il s'est aussi engagé à accueillir 4000 migrants de plus par année d'ici 2028, a révélé la Maison-Blanche vendredi.

Ces détails font partie de la déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection , pièce maîtresse du Sommet des Amériques qui est sur le point de se conclure en Californie.

L'entente prévoit également l'ajout déjà annoncé de 50 000 travailleurs agricoles saisonniers supplémentaires cette année en provenance du Mexique, du Guatemala et des Caraïbes.

L'argent sera notamment investi dans des programmes destinés à améliorer l'intégration, dans la gestion aux frontières, dans la protection des droits des immigrants, dans les communautés d'accueil, dans la promotion de l'égalité des genres et dans la lutte contre le trafic d'êtres humains.

La Maison-Blanche a révélé les détails de la contribution canadienne à la mise en œuvre d'une stratégie de l'hémisphère nord concoctée au Sommet des Amériques dans le but d'alléger la pression causée par l'immigration irrégulière. Les Américains ont rendu ces informations publiques dans un sommaire détaillé de l'entente tout juste avant le discours du premier ministre Justin Trudeau devant ses homologues au dernier jour du sommet.

Cette stratégie s'appuie sur quatre axes : la stabilité et le soutien des communautés, l'élargissement des voies d'accès légales pour les migrants, une approche humaine des questions de migration et une mobilisation d'urgence coordonnée.

Actions audacieuses

D'après les États-Unis, ce plan vise à mobiliser toute la région autour d'actions audacieuses destinées à transformer l'approche employée dans l'encadrement de la migration dans les Amériques .

Cela comprend une foule d'engagements de la part d'États de l'Amérique latine et des Caraïbes dans divers domaines qui vont de la stabilisation économique à l'aide humanitaire et à la régularisation des immigrants irréguliers dans leur pays d'accueil.

Par exemple, la Colombie a déjà régularisé le statut de 1,2 million de Vénézuéliens et s'est engagée à faire de même pour 1,5 million d'autres ressortissants vénézuéliens sur son territoire d'ici la fin de l'été.

Sans surprise, ce sont les États-Unis qui auront le plus à faire. Ils verseront notamment 25 millions $US pour soutenir des États qui mettront en œuvre de nouveaux programmes de régularisation. Ils injecteront aussi 314 millions $US dans des efforts de stabilisation ainsi que 65 millions $US dans un projet pilote d'aide aux travailleurs agricoles.

L'administration du président américain Joe Biden s'est aussi engagée à permettre la réinstallation aux États-Unis de 20 000 réfugiés des Amériques au cours des deux prochaines années. Il s'agit d'un rythme trois fois plus élevé que la norme, a précisé la Maison-Blanche.

En parallèle, les États-Unis ont l'intention de s'attaquer vigoureusement à la traite de personnes, y compris par le déploiement d'une nouvelle campagne d'envergure qui aura pour objectif de démanteler les réseaux existants en Amérique latine.

Visite de Biden au Canada

M. Trudeau a rencontré jeudi pendant une heure le président américain Joe Biden, qui a accepté de faire une visite au Canada dans les mois à venir , la première depuis qu'il est devenu président au milieu de la pandémie de COVID-19.

Jeudi également, le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault et le secrétaire américain à la Protection de l'environnement Jared Blumenfeld ont signé un nouveau cadre de coopération en matière de changements climatiques qui comprend des extensions modérées d'un accord similaire datant de 2019.

Ce nouveau cadre fait progresser les mesures politiques et réglementaires destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants dans les deux pays, de même que les mesures de conservation et la lutte contre l'aggravation de la menace des incendies de forêt.