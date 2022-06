Des éleveurs s’opposent à l’étiquetage de mise en garde proposée par Santé Canada

Santé Canada propose d'imposer un étiquetage nutritionnel obligatoire sur le devant de l'emballage pour les aliments riches en sodium, en sucre et en gras saturés. L’agence fédérale explique que cela permettra de fournir aux consommateurs des informations nutritionnelles simples et rapides, et de les encourager à faire des choix plus sains.

Dans un communiqué diffusé sur son site web, l'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) s'oppose à cette proposition et accuse l’agence fédérale de cibler injustement leur secteur.

« Nous nous opposons fermement aux règlements proposés par Santé Canada et nous croyons qu’ils envoient un mauvais message aux Canadiens au sujet des aliments entiers à ingrédient unique », a déclaré son président, Reg Schellenberg.

Selon l’ ACEB , cette proposition de réglementation mettrait ainsi le bœuf haché naturel, le porc haché et les aliments hautement transformés dans la même catégorie.

De plus, selon elle, le Canada sera le seul pays au monde à apposer une étiquette d’avertissement de santé sur son bœuf haché .

L'Association canadienne des éleveurs de bovins explique par ailleurs que même si le bœuf haché contient des graisses saturées, il s'agit d'une source hautement nutritive de protéines et de nutriments, et que c’est l'une des sources de protéines les plus abordables dans une conjoncture marquée par l’inflation.

Elle souhaite par conséquent que le bœuf soit exempté de la réglementation comme les autres viandes, le lait, les œufs, les légumes et les fruits.