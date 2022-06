Les travaux avancent sur le chantier du pont des Grandes-Fourches 

Le projet coûtera environ 44 millions $, dont 26 millions $ seront assumés par le ministère des Transports.

La Ville indique que l’ancien pont est maintenant démoli. Les travailleurs installeront bientôt les pieux et la culée, qui serviront à supporter le poids de la surface du pont.

Il reste cependant beaucoup de pain sur la planche avant de finir les travaux. Les usagers devront donc s'armer de patience, puisque la livraison du pont est prévue en 2023.

Assurément, pour nous, dans notre esprit, ce sont des travaux qui finissaient en 2023. On aurait aimé au début de l’été. Avec les quelques pépins et enjeux qu’on a rencontrés, ça se peut que ça aille plus en automne , souligne Jocelyn Grenier, le directeur adjoint du Service des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke.

Les travailleurs ont en effet vécu nombre d’imprévus. La décontamination du secteur a notamment entraîné un dépassement des coûts. Rien ne laisse présager de nouveaux imprévus budgétaires de ce genre, affirme la directrice du Service des infrastructures urbaines de Sherbrooke Caroline Gravel, qui constate que la contamination reste un défi majeur pour les chantiers de la Ville.

Je ne vous cacherai pas que tout ce qui se passe au centre-ville, c’est notre défi majeur. On a un projet actuellement sur Galt Ouest et on est tombés aussi dans la contamination. C’est toujours un enjeu majeur dans nos chantiers au centre-ville, car [...] c’est un ancien quartier industriel, et dans ce temps-là, les normes environnementales étaient inexistantes , remarque-t-elle.

Lorsqu’il sera terminé, le pont aura l’allure d’un canot renversé. Il comprendra une voie dans chaque direction pour les voitures ainsi qu’un espace pour les cyclistes et les piétons.

Chargement de l’image Une maquette du futur pont. Photo : Photo fournie : Ville de Sherbrooke

Avec les informations d'Arianne Béland