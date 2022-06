Les Autochtones sondés sur les incidents racistes liés à leur carte de statut

La carte confirmant qu’ils sont inscrits à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens permet d’avoir accès à certains droits et avantages, comme des exemptions de taxes.

Le sondage a été créé à la suite d’un incident en 2019 lors duquel un membre de la Première Nation Heiltsuk, Maxwell Johnson, et sa petite-fille ont été arrêtés et menottés alors qu’ils présentaient leur carte de statut d’Indien pour ouvrir un compte pour la jeune fille dans une succursale de la BMO à Vancouver.

Une enquête a déterminé que deux policiers ont commis une faute lorsqu'ils ont arrêté Maxwell Johnson et sa petite-fille. Les deux agents ont été réprimandés et il leur a été ordonné d’écrire des excuses au grand-père et à sa petite-fille.

Le grand chef de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique ( UBCIC ), Stewart Phillip, affirme que ce sondage est essentiel pour évaluer la discrimination et avoir ensuite les arguments nécessaires pour apporter des changements dans les tribunaux et dans la cour de l’opinion publique.

Cela nous en dira également davantage sur les façons dont les personnes autochtones adaptent leurs vêtements, leurs comportements et leurs conversations pour éviter le racisme , ajoute Stewart Phillip.

Les leaders autochtones espèrent obtenir au moins 1000 réponses au sondage disponible sur le site web de l’Association des chefs indiens de la Colombie-Britannique jusqu’au 1er juillet.