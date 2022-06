Séismes : près de 300 écoles de la Colombie-Britannique toujours à risque

Du côté du Conseil scolaire francophone (CSF) de la province, deux écoles font partie des priorités futures, l’École Anne-Hébert, à Vancouver, et l’École Océane, à Nanaimo.

Le CSF n’a pas répondu à nos demandes pour savoir quand seront terminés ces projets et combien d’élèves sont concernés. La cheffe des Affaires publiques du conseil, Pascale Cyr, précise néanmoins que c’est le ministère de l'Éducation qui établit les priorités pour l'ensemble de la province pour les rénovations sismiques, ainsi que l’appui financier nécessaire.

« Le CSF ne peut pas [entamer] des rénovations [sismiques] tant que le ministère ne donne pas le budget nécessaire pour débuter les rénovations. Le CSF a fait des demandes pour des projets de rénovation [et de] remplacement [sismiques] et attend l'appui du ministère. » — Une citation de Pascale Cyr, cheffe des Affaires publiques, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

La ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, assure que la rénovation des écoles pour les risques sismiques est une priorité du gouvernement. Nous travaillons aussi dur que possible avec les districts scolaires pour réaliser autant de projets aussi rapidement que possible , explique-t-elle. Jennifer Whiteside ajoute qu’il n’y a pas eu de ralentissement à cause de la pandémie.

Pas de date fixe pour l'achèvement du programme

Alors que le budget prévoit 793 millions de dollars sur les trois prochaines années et un achèvement en 2030, Jennifer Whiteside se fait plus évasive. Nous n'avons pas de calendrier particulier parce [...] certains de ces projets peuvent être complexes.

Au 31 décembre 2021, le programme d’atténuation sismique de la Colombie-Britannique a coûté un peu plus d'un milliard de dollars et 994 millions doivent y être versés d'ici 2030.

La ministre de l’Éducation explique que 2,7 milliards de dollars ont été investis dans la construction et la modernisation d'écoles, ainsi que dans l'atténuation des effets de potentiels séismes. Ils s'agit d' un investissement sans précédent dans l'histoire de [la] province , assure-t-elle, qui permet déjà à 32 000 élèves d’étudier dans des écoles plus sûres.

Certains projets, explique Jennifer Whiteside, sont de relativement petite échelle et coûtent moins de 10 millions de dollars, alors que d’autres projets sont énormes , car il faut reconstruire entièrement l'école.

Le 6 juin, la province a annoncé l’ouverture, à New Westminster, de l’école élémentaire Skwo:wech, nouvellement construite aux normes sismiques. Ce projet est évalué à 34,98 millions de dollars, dont 12,42 millions de dollars pour la garderie.

« Cela peut vraiment varier. Dans certains cas [...] nous devons simplement nous occuper d'une partie d'une école ou d'un bloc d'une école. Dans [d’autres] cas, nous devons en fait remplacer toute l'école. » — Une citation de Jennifer Whiteside, ministre de l'Éducation de la C.-B.

Ailleurs sur le web : Liste complète des écoles visées par le programme d'atténuation sismique de la Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre)  (en anglais)

151 écoles réévaluées après 2015

En 2015, des modifications ont été apportées au Code national du bâtiment, ce qui a conduit à la réévaluation de 151 écoles, car des secousses plus intenses sur l'île de Vancouver et Haida Gwaii et des impacts plus importants dans les zones aux sols mous, en particulier à Richmond, avaient été identifiés, selon le site Internet du programme d’atténuation sismique  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Le Code national du bâtiment est mis à jour tous les cinq ans, explique Salman Soleimani-Dashtaki, chercheur associé au département de génie civil de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Les dispositions sismiques sont également mises à jour tous les cinq ans et sont basées sur l'activité sismique récente dans la région.

Selon Salman Soleimani-Dashtaki, les lignes directrices de la Colombie-Britannique [font partie] des meilleures lignes directrices qui aient été produites dans le monde . Il ajoute qu’elles ont même reçu un prix aux États-Unis en 2015.

Chargement de l’image Haida Gwaii, où se trouve l'école Sk'aadgaa Naay, est l'endroit le plus à risques en matière de séismes au Canada. (Archives) Photo : Radio-Canada

Concernant les écoles, principalement des bâtiments de faible hauteur [construites] en bois , de nombreuses étapes et technologies sont nécessaires pour les mettre à niveau et leur mise en place peut durer plusieurs années, explique Salman Soleimani-Dashtaki.

Il faut non seulement évaluer les structures, mais également les éléments à l’intérieur des écoles, par exemple les bibliothèques, les tableaux noirs, les câbles et autres pour éviter des dangers aériens.

« Si vous faites une [...] rénovation du système structurel du bâtiment scolaire [mais que] vous ne faites pas attention aux composants non structurels, le bâtiment est peut-être debout après un tremblement de terre, mais ce qui pourrait blesser les gens, ce sont les livres, les étagères et les armoires qui volent et tombent sur les gens. » — Une citation de Salman Soleimani-Dashtaki, chercheur associé, département de génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique

Utiliser les écoles pour abriter la population

Idéalement, les écoles devraient être utilisées après un séisme pour abriter la population générale. Dans chaque quartier, il y a souvent des plans d'écoles qui essaient d'utiliser leurs écoles comme abri après un tremblement de terre , explique Soleimani-Dashtaki. Le but, précise-t-il, est que les bâtiments soient opérationnels à 100 % après un séisme.

« Les critères de performance que nous avons adoptés pour les bâtiments scolaires sont principalement ce que nous appelons l'atténuation des dommages. [...] Ce bâtiment doit être [....] pleinement opérationnel ou opérationnel avec un minimum d'effort, une inspection minimale et des réparations minimes [...] afin qu'il puisse être utilisé comme un abri post-catastrophe. » — Une citation de Salman Soleimani-Dashtaki, chercheur associé, département de génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique

John Cassidy, sismologue chez Ressources naturelles Canada, rappelle qu' il n'y avait pas d'exercices antisismiques [ni] de rénovations quand il allait à l'école primaire, en Colombie-Britannique. Les choses s'améliorent vraiment.

Le sismologue souhaite que les Britanno-Colombiens aient conscience de vivre en zone sismique et qu’ils soient prêts à réagir. Il se réjouit qu’un système d’alerte soit en développement pour pouvoir prévenir la population quelques secondes avant une secousse.