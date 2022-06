Les femmes professeures gagnent dans une vie un demi-million de moins que les hommes

Cet écart de rémunération peut résulter d'un préjugé dans la détermination des salaires de départ, mais aussi dans la progression hiérarchique, avec des taux de promotion différents.

Pour quantifier cette différence entre les hommes et les femmes, la Revue canadienne d’enseignement supérieur a réalisé une étude de cas sur King's University College, un collège universitaire affilié à l'Université de London, Ontario.

Une simulation a été faite en considérant différentes trajectoires de carrière possible. Les femmes professeures à King's University College gagnent en moyenne 9 % de moins que les hommes.

La simulation montre qu’un écart de salaire initial de moins de 9 000 $ par an peut engendrer une différence allant de 300 000 $ à 400 000 $ au cours d’une carrière. Soit un écart total de 454 000 $ à 660 000 $ pour le salaire et la retraite combinés, selon le rang hiérarchique atteint.

Chargement de l’image Une femme professionnelle gagne 2,83 $ de moins l'heure que son équivalent masculin. Photo : iStock

Comme le précise Tracy Smith-Carrier, professeure, Chaire de recherche du Canada sur l'avancement des objectifs de développement durable des Nations Unies, et co-auteure de l'étude, 80 % des présidents d'universités canadiennes sont des hommes, et plus on avance dans l'échelle hiérarchique, plus la diversité est faible et plus les disparités de salaire sont importantes .

« Nous devons entièrement repenser nos structures de pouvoir et de leadership et y amener beaucoup plus de transparence. » — Une citation de Tracy Smith-Carrier, professeure et co-auteure de l'étude

Bien que beaucoup d’universités canadiennes utilisent des études sur les anomalies salariales et mettent en place des ajustements pour combler l'écart de salaire entre les sexes, il reste beaucoup de chemin à faire, selon Tracy Smith-Carrier, qui précise que les femmes issues de la diversité souffrent encore plus de ces disparités.

Tracy Smith-Carrier espère que d'autres industries seront inspirées par des études comme celle-ci et travailleront à une meilleure équité salariale.