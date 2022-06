La fondation Sunny recrute des bénévoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les inscriptions vont bon train dans le reste du Québec, mais le recrutement est plus difficile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Seulement cinq jeunes sont inscrits pour l'instant, alors que neuf CHSLD ont signalé leur intérêt.

Selon la porte-parole régionale de l'organisme, Gabrielle Richard, les directions de CHSLD aimeraient cinq bénévoles par établissement.

L'accompagnement des personnes âgées est la principale tâche des bénévoles, qui en récoltent un partage intergénérationnel, selon Gabrielle Richard.

C'est tellement enrichissant de parler à des aînés qui ont parfois une vie complètement différente de la nôtre, qui ont eu 12-13 frères et sœurs qui nous racontent leur histoire d'aller à la ferme et c'était comment le matin aller traire les vaches.

Les inscriptions se font sur le site Internet de la Fondation Sunny. Au moins 3 heures par semaine sont exigées aux bénévoles. La fondation rembourse le transport en commun aux jeunes qui s'impliqueront.

On arrive à la fin des inscriptions pour l'été, on prend quand même les inscriptions à l'année longue, mais on a nos formations qui se donnent en juin, donc on est dans notre dernière ligne droite , indique Mme Richard.

Selon un reportage de Katya D'amour.