Des nouveaux arrivants à la découverte du Stampede de Calgary

Un groupe de nouveaux arrivants a eu droit à une présentation des différentes facettes de ce qui est considéré comme « le plus grand spectacle en plein air du monde » : le Stampede de Calgary.

À quelques semaines de l’ouverture du Stampede de Calgary 2022 (8 juillet), un groupe de nouveaux arrivants dans la métropole économique de l’Alberta ont eu droit à un avant-goût de ce qu’ils y découvriront.

Les organisateurs du Stampede de Calgary et l’association Immigrant Services Calgary ont organisé en leur faveur une séance d’informations qui leur a permis d’en apprendre davantage sur l’événement phare de la ville. Ils ont ainsi assisté à une présentation détaillée des différentes activités programmées et appris des astuces pour savoir comment, par exemple, en profiter pleinement sans trop dépenser.

L’une des curiosités du Stampede de Calgary : la nourriture qui y est offerte leur a aussi été expliquée.

Je n'ai jamais vu autant de variétés de plats internationaux et canadiens combinés et... frits , a déclaré Sergio Rivas, originaire du Chili et arrivé à Calgary il y a deux mois.

Marcela Aquea a déjà assisté au Stampede de Calgary, mais elle a confié qu'elle n’en savait pas grand-chose avant la session d’information.

Chargement de l’image Marcela Aquea, qui a fait partie des bénéficiaires de la séance d'information, a hâte d'emmener ses enfants au Stampede de Calgary qui débute le 8 juillet. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

« C'était merveilleux. J'ai vraiment hâte d'emmener mes enfants, afin qu'ils puissent voir tous les animaux et qu'ils puissent assister au défilé et faire partie de ce bel événement. » — Une citation de Marcela Aquea

Rebeca Andrada, coordonnatrice de la sensibilisation chez Immigrant Services Calgary, espère que l’organisation de cette présentation aux nouveaux arrivants aidera ceux-ci à s’intégrer dans la communauté et à développer chez eux un sentiment d’appartenance à leur ville d’accueil.

C’est la première fois, depuis l'avènement de la pandémie, que le Stampede de Calgary accueille des visiteurs.

Avec les informations de Dan McGarvey