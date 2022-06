Une 10e édition de l’Autre défi couronnée de succès

À la course, à vélo ou en fauteuil roulant, c’était au tour de quelque 400 personnes de prendre part à la 10e édition de l’Autre Défi cette semaine partout dans la région.

Cet événement organisé par des employés du Centre de réadaptation de Jonquière et la Fondation santé Jonquière permet aux personnes avec des déficiences physiques et intellectuelles de faire des activités sportives et de se dépasser.

Environ 150 personnes ont pris le départ sous la pluie vendredi matin à Jonquière. Il s’agissait du troisième départ dans la région alors de d'autres participants étaient présents à Alma et Dolbeau-Mistassini un peu plus tôt cette semaine.

Chargement de l’image L'Autre Défi est organisé par des employés du Centre de réadaptation de Jonquière et de la Fondation santé Jonquière. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Chaque participant peut y aller à son rythme compte tenu de ses contraintes particulières. C’est un défi personnel qui est à la hauteur de leurs capacités que ce soit un défi au niveau de la socialisation, un défi de langage ou un défi d’endurance, de marche ou de propulsion en fauteuil. On a des gens qui sont partis à la course aussi , mentionne la coordonnatrice clinique au Centre de réadaptation en déficience physique de Jonquière et coordonnatrice de l’Autre Défi, France Potvin.

Au-delà du défi, on vise à amasser des fonds. On amasse des fonds pour faire l’achat d’équipements de sport et de loisirs adaptés qu’on rend ensuite disponible dans la communauté ou en prêt pour notre clientèle , ajoute Mme Potvin.

L’Autre Défi permet de recueillir entre 25 000 $ et 45 000 $ par année. Cette année, les 400 participants de la région ont permis de recueillir 52 000 $.

Chargement de l’image L'événement a permis d'amasser plus de 50 000 $. Photo : Avec la gracieuseté de la Fondation Santé Jonquière.

Un nouveau projet

Le Centre de réadaptation physique de Jonquière pourrait bientôt se doter d’un parc extérieur à l’arrière de l’hôpital de Jonquière destiné à aider les personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique de même que ceux ayant un trouble du spectre de l’autisme.

La Fondation santé Jonquière a déjà recueilli le tiers des 325 000 $ nécessaires pour l’aménagement d’un tel parc. Le financement du parc est d'ailleurs complètement indépendant de l'activité de l’Autre Défi.

Des modules de sport adaptés et non adaptés devraient être installés et le parc sera ouvert à toute la population pour favoriser l’intégration des clientèles.

Le parent va pouvoir voir comment le professionnel de la santé fait travailler son jeune dans le parc donc il pourra par la suite lui-même, lorsqu’il revient dans son propre quartier, avoir une certaine assurance pour faire travailler son jeune de façon optimale et sécuritaire dans son propre parc , explique la directrice de la Fondation santé Jonquière, Sandra Levesque.

Selon un reportage de Gilles Munger.