Un premier cas confirmé de variole simienne à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) a rapporté vendredi un premier cas confirmé de variole simienne, plus communément appelée variole du singe. La maladie a été détectée chez un résident. La population n’est pas menacée selon la santé publique qui indique que le risque pour le grand public est actuellement très faible.

Un suivi a été effectué auprès des proches de la personne infectée. Les personnes qui ont été identifiées comme étant un contact à haut risque ont reçu le vaccin Imvamune .

La SPO travaille présentement de concert avec les autorités provinciales, des experts locaux en maladies infectieuses et des fournisseurs de soins de santé afin de faire front commun face aux potentiels cas de variole simienne dans la communauté.

La variole simienne a récemment été identifiée chez l’humain un peu partout à travers le monde, dont en Australie, aux États-Unis, et ailleurs au Canada. Le virus est une maladie infectieuse présente chez certaines espèces sauvages d'Afrique centrale et occidentale.

La maladie peut se trouver dans les lésions cutanées, le sang, les liquides organiques ou les surfaces muqueuses d'une personne infectée, expliquent les autorités. La maladie peut se transmettre par le biais de contacts avec la peau exposée, les voies respiratoires ou les muqueuses, comme les yeux, le nez ou la bouche.

Des croûtes séchées, des vêtements ou de la literie contaminés peuvent aussi être porteurs de la variole simienne, ajoute la santé publique.

Les symptômes

La fièvre, des frissons, des ganglions lymphatiques enflés, des maux de tête, de l'épuisement et une éruption cutanée comptent parmi les symptômes de la variole simienne.

Les éruptions cutanées passent habituellement par différents stades, selon la SPO , de plates à légèrement surélevées, puis se remplissent d'un liquide clair, ensuite jaunâtre, et peuvent ensuite former une croûte, sécher et tomber.

La plupart des gens se rétabliront d’eux-mêmes, sans traitement , partage néanmoins la santé publique par voie de communiqué.

D'autant plus que la variole simienne ne se propage généralement pas facilement entre les humains, toujours selon la SPO .

Santé publique Ottawa recommande toutefois à la population de rester sur ses gardes. Comme le virus a été confirmé dans la région, les autorités invitent les résidents à avertir leur fournisseur de soins de santé si jamais ils ressentent les symptômes de la maladie.