La MRC du Rocher-Percé a enfreint la Loi sur la qualité de l’environnement

Selon le ministère de l'Environnement, la MRC a omis de respecter les conditions du certificat d'autorisation, dont elle était titulaire, pour l'exploitation d'un site de compostage industriel de seconde catégorie entre le 25 avril et le 2 novembre 2017.

Les infractions sont toutes les trois liées au site de compostage de Chandler (archives). Photo : getty images/istockphoto / Lifecolors

Lors de cette période, la MRC du Rocher-Percé n'a notamment pas effectué la campagne d’échantillonnage prévue dans le certificat d'autorisation.

Elle n'a également pas respecté la quantité maximale de réception de boues de fosses septiques permise annuellement au lieu de compostage de Chandler.

Les boues de fosses septiques sont un type de matière organique qui est transformé en compost par un mécanisme physico-chimique et biologique. Le site de compostage de Chandler, ouvert depuis 2012, accueille actuellement les boues de fosses septiques provenant de la MRC du Rocher-Percé, de la MRC de Bonaventure et de la Ville de Gaspé. Source : Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie

De plus, la quantité maximale annuelle d’eaux usées générées par le lieu de compostage et la quantité maximale transportée quotidiennement pour élimination, entre le 14 septembre et le 1er décembre 2017, n'étaient pas conformes.

Nadia Minassian était la préfète en poste au moment des événements.

Des infractions liées à des facteurs administratifs

Approchées par Radio-Canada, la MRC ainsi que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie n'ont pas voulu offrir de commentaire sur les infractions.

La MRC assure toutefois que ces trois cas n'étaient pas liés à des actes de pollution sur le site de compostage, mais plutôt à des éléments administratifs.

Elle considère, par ailleurs, que son site de compostage est opéré de façon exemplaire et que celui-ci contribue à une gestion proactive et efficace des matières résiduelles générées sur son territoire et celui de la MRC de La Côte-de-Gaspé.