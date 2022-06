Traverse Rimouski–Forestville : Hilaire Journault lance un appel à l’aide

Le propriétaire du CNM Évolution demande aux maires de Rimouski et de Forestville, à la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette ainsi qu'au député de Rimouski de trouver une solution pour maintenir le service de traversier cet été. Le navire a connu quelques problèmes depuis le début de sa saison.

Dans une lettre confiée à Radio-Canada, Hilaire Journault lance un appel à l’aide pour que les élus fassent pression auprès du gouvernement. Son objectif est d’obtenir une aide financière d'environ 300 000 $. Ce montant servirait à réduire le déficit prévu en raison de la hausse du prix du carburant.

De son côté, le député de Rimouski, Harold Lebel, confirme avoir déjà fait des démarches à plusieurs reprises auprès du gouvernement, sans obtenir de résultats.

En janvier 2022, le ministre des Transports, François Bonnardel, a écrit au député de Rimouski mentionnant que le gouvernement n’a pas l’intention de financer l’opération des traverses privées.

Ce n’était pas dans l’intention du gouvernement de participer aux opérations des traverses privées. Pour le gouvernement, il y a deux traverses dans l’Est qui sont importantes, c'est Rivière-du-Loup et Matane, et ça s’arrête là. Alors que M. Journault arrive avec cette lettre, ça ne me surprend pas. Mais le gouvernement semble assez intransigeant sur le sujet , explique M. Lebel.

Hilaire Journault donne un mois aux élus pour obtenir de l'aide, sinon, il songe à fermer.

Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Guillaume Sirois, compte tout faire afin d’assurer le futur de la traverse. On s'entend que Rimouski est la capitale régionale du Bas-Saint-Laurent, la capitale économique du Bas-Saint-Laurent. Alors pour nous, c’est inadmissible que Rimouski soit dépourvue d’une traverse. M. Journault a besoin d’un coup de main pour être à armes égales versus les autres traverses qu’il y a dans la région. On doit absolument être à ses côtés pour l’aider , déclare M. Sirois.

« On a tout intérêt à s'asseoir ensemble, de parler d’une seule voix en région, de dire ''assez c’est assez''. » — Une citation de Guillaume Sirois, président de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette

D’autres solutions?

C’est la réponse négative du gouvernement qui a forcé Rimouski et Forestville à lancer l’appel d'intérêt pour tenter de trouver un nouvel opérateur. Sachant que le gouvernement n’irait pas dans la direction souhaitée, le choix a été fait d’essayer de trouver un opérateur viable, fiable, qui soit un partenaire, qui travaille avec les deux Municipalités, qui ait un bon plan d’action et qui ne nécessite pas de recours aux subventions , précise le maire de Rimouski, Guy Caron.

Le maire indique qu’il compatit avec la situation de M. Journault, mais il est d'avis qu'envoyer des lettres et tenter de faire pression sur le gouvernement ne changera pas la situation.

Avec les informations de Camille Lacroix