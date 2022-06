Des Autochtones du Manitoba se réapproprient leur culture pour leurs enfants

Couple métis et cri, Jordan Skipper et Diandre Thomas-Hart désirent élever leurs enfants de façon traditionnelle alors qu’eux-mêmes n’ont pas eu cette possibilité. Cette idée a germé très tôt durant la grossesse de Diandre, quand le couple a décidé de faire appel à une accompagnante à la naissance.

Sous les prières de son accompagnatrice, Diandre Thomas-Hart s’est plongée dans un bain de cèdre. Pour s'enraciner dans sa culture, le couple a également décidé de garder une partie du placenta pour pouvoir l’enterrer sur la terre des grands-parents de la jeune femme.

Notre fille peut ainsi toujours être en contact avec ses arrière-grands-parents , explique Diandre Thomas-Hart.

Le couple travaille dans des organisations au service des Autochtones, de sorte que leur culture est toujours autour d'eux, expliquent-ils.

Maintenir un lien étroit avec la nature

Pour la mère de famille Sarah Brazauskas, renouer avec ses racines passe par la connexion avec la nature. Avec Albina, sa fille de trois ans, elle essaie de passer le plus de temps possible à l'extérieur.

Pour elle aussi, avoir un enfant a été l’occasion de se réapproprier sa culture, qu’elle avait mise de côté en grandissant.

Chargement de l’image Sarah Brazauskas passe le plus de temps possible à l'extérieur avec sa fille, Albina Brazauskas Courchene. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Elle confie que son père, un survivant de la rafle des années 60 et un membre de la Première Nation de Pinaymootang dans la région de l'Entre-les-lacs, au Manitoba, n'a joué aucun rôle dans son éducation. J’ai été élevée par ma mère, d'origine lituanienne, irlandaise et écossaise , souligne-t-elle.

Sarah Brazauskas était une adulte quand elle a commencé à se connecter à sa culture des Premières Nations par le biais de l'art, s'inspirant d'artistes autochtones tels que Norval Morrisseau et Alex Janvier.

Aujourd’hui, la mère de famille fait du perlage et fabrique des mukluks et des mocassins. Elle a commencé à aller au pow-wow. Par l'intermédiaire de la Manitobah Mukluks Storyboot School où elle travaille, elle a également visité différentes Premières Nations pour enseigner aux gens comment créer leur propre art.

« Quand je suis tombée enceinte, j’ai changé ma façon d'aborder la reconquête de ma culture, ce n'était plus seulement pour moi, mais aussi pour ma fille. » — Une citation de Sarah Brazauskas

Je veux qu'elle soit vraiment fière de qui elle est , conclut-elle. Un mantra que la cinéaste primée, Fawnda Neckoway, applique également pour son fils.

Répondre à des questions d’identités

Chargement de l’image Le fils de Fawnda Neckoway, Tyrell, est rentré un jour à la maison et lui a demandé : suis-je Autochtone? Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Plus tôt cette année, le fils de 9 ans de Fawnda Neckoway, Tyrell, lui a demandé s'il était Autochtone.

Ce jour-là, Tyrell est rentré à la maison avec un dossier sur lequel il était écrit Apprentissage autochtone . Il était curieux au sujet des pensionnats.

Il est rentré à la maison et il était un peu confus, raconte Fawnda Neckoway. Je ne savais pas trop quoi répondre.

Ils ont parlé de l'histoire de leur famille et ont navigué à travers des conversations difficiles. Cela en valait la peine, car nous nous sommes connectés les uns aux autres, à notre communauté et à notre famille dans la Nation crie Nisichawayasihk, dans le nord du Manitoba, grâce à ces conversations , explique la cinéaste.

Ils ont même été inspirés pour créer un film ensemble. Intitulé Kita kiskihtihtakwaw : So they will know (Alors ils sauront NDLR), le film vise à aider les parents à parler aux enfants des pensionnats.

J'étais un peu timide, mais je voulais le faire pour ma mère et je voulais la soutenir et montrer à [tout le monde] l'amour que j'ai pour elle , a expliqué fièrement son fils.

Avec les informations de Joanne Roberts