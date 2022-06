Il n’y aura pas d’éoliennes à Anse-Bleue, le projet est abandonné

Le ministère des Ressources naturelles et Développement de l'énergie ainsi qu'Énergie Nouveau-Brunswick ont confirmé à Radio-Canada Acadie que le projet controversé n'ira pas de l'avant.

Chargement de l’image Le projet de parc éolien Chaleur Ventus a suscité la controverse au cours des dernières années dans la Péninsule acadienne (archives). Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Énergie NB et Chaleur Ventus n'ont pas réussi à trouver une solution mutuellement acceptable au retard de livraison du projet éolien Chaleur Ventus , indique Jason Hoyt, porte-parole du ministère provincial.

À Anse-Bleue, la réaction à cette nouvelle n'a pas tardé.

Sabrer le champagne

On va sabrer le champagne, puis on va célébrer , a lancé Martin Dionne, l'un des chefs de file des opposants au projet. C'est un beau dénouement pour un projet qui n'avait pas de bon sens depuis le début.

Chargement de l’image Martin Dionne est prêt à célébrer l'abandon du projet d'éoliennes à Anse-Bleue Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Une partie de la population d'Anse-Bleue et des communautés avoisinantes s'est opposée au projet depuis le début. Plusieurs résidents ont exprimé leurs craintes que ces éoliennes, trop près des maisons, viennent briser la quiétude de la population et la beauté du paysage. Des résidents ont même exprimé des craintes pour l'environnement.

Le promoteur Naveco Power voulait faire installer cinq grandes éoliennes dans cette région, où les vents sont très favorables.

Des rebondissements et une poursuite en justice

On n'avait que très peu entendu parler de ce projet depuis plusieurs mois, jusqu'à ce que Naveco Power Inc, Windforce Investments Inc. et le partenariat Chaleur Ventus entreprennent une poursuite en Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick contre la Ville de Bathurst.

Chargement de l’image Des opposants au projet de parc éolien à Anse-Bleue manifestaient devant l'hôtel de ville de Bathurst le 18 novembre 2019. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Naveco Power, qui s'était associée à cette municipalité, veut récupérer plus de 3,5 millions de dollars qu'elle dit avoir perdus.

En décembre 2019, la Ville de Bathurst s'est retirée du projet et a abandonné une demande d'emprunt de 20 millions de dollars pour construire le parc éolien à Anse-Bleue, en partenariat avec Naveco Power.

Paolo Fongemie, qui était maire à l’époque, avait conclu que le projet n’était plus nécessairement intéressant financièrement .

Les leçons à tirer

L'abandon du projet éolien à Anse-Bleue survient alors que des chercheurs se penchent sur différents aspects des projets d'énergie renouvelable dans les communautés, notamment l'acceptabilité sociale.

Deux jeunes chercheurs ont déjà entrepris ces jours-ci de réaliser des entrevues parmi la population à Anse-Bleue.

L' étude du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick sera complétée l'automne prochain.

Mais, déjà, de grandes lignes se dessinent dans le cas d'Anse-Bleue, selon la responsable d'un programme de lutte au changement climatique au Conseil de conservation, Louise Comeau, qui pilote l'étude.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La chercheuse Louise Comeau constate que le lien de confiance a été brisé à Anse-Bleue au sujet du projet de parc éolien. Photo : Rob Blanchard

Elle parle d'un lien de confiance qui était brisé entre la communauté et les promoteurs.

Je pense que ce qu'on va probablement trouver c'est que la population ne s'opposait pas à l'énergie éolienne comme telle, ils s'opposaient à la façon dont le projet était mené , explique-t-elle.

Martin Dionne pense qu'on va entendre parler encore pendant un certain temps de l'épisode du projet éolien à Anse-Bleue.

On va espérer qu'il y a des gens qui vont tirer de leçons de ça , dit-il. Il ne faut pas essayer de faire un projet de cette envergure-là en couleuvre, on va dire.

Il fait référence à un manque de communication et de transparence qui a été plusieurs fois dénoncé par la population locale.