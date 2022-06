Le FRAPRU manifeste pour davantage de financement pour le logement social

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) doit tenir son congrès annuel toute la fin de semaine, et a profité de cet événement, qui se tient à Sherbrooke, pour se faire entendre.

On ne peut pas être députée en Estrie et ne pas savoir que la crise du logement fait des ravages, et contribue à l’appauvrissement des ménages locataires , s’est indignée Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU .

Elle ajoute que les députés ont normalement la responsabilité d’être informés du désespoir vécu par les ménages locataires, de la gravité de la situation.

Des attentes avant les élections

Le FRAPRU a rappelé qu’il ne reste que quelques semaines aux locataires pour se trouver un logement avant le 1er juillet, date des déménagements. Ce n’est pas juste une question de mesure d’urgence au 1er juillet, ajoute la porte-parole Véronique Laflamme. La crise du logement, ça nécessite des actions ambitieuses et structurantes, dont la lutte aux évictions. Mais également des investissements dans le logement social, parce que plus on attend, plus ça coûte cher.

Le FRAPRU rappelle qu'en quatre ans, moins de 5000 logements ont été construits pour tout le Québec alors que l'engagement de la CAQ était d'atteindre cet objectif.

« Le bilan qu’on fait du gouvernement caquiste est assez désastreux. » — Une citation de Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU