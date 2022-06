Un député vert dénonce le processus de redéfinition de la carte électorale au N.-B.

Selon le député vert, le choix des membres de la commission s'est fait au bureau du premier ministre, alors que c'est plutôt un comité législatif – dont les verts font partie – qui aurait dû décider.

C’est le bureau du premier ministre qui s’ingère de façon grossière dans les choses d’un comité indépendant de l’Assemblée législative, dans un processus qui est extrêmement important, le processus de délimitation des circonscriptions électorales pour la prochaine élection , déplore Kevin Arseneau.

Selon la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la commission les commissaires que recommande le Comité d’administration de l’Assemblée législative .

Le rôle du bureau du premier ministre critiqué

Ce comité d’administration de l’Assemblée législative est composé de députés élus de tous les partis et siège à huis clos. En ce moment, il regroupe donc des députés conservateurs, libéraux et verts.

Or, selon le député Kevin Arseneau, la décision concernant le choix des membres de la commission s’est prise au bureau du premier ministre.

Deux semaines passées, à peu près, on a reçu un appel de Louis Léger, qui est le chef de cabinet de Blaine Higgs, nous demandant qui on voulait sur ce comité-là. Nous on a dit, c’est pas ça le processus, on va envoyer nos choix au comité, et faire nos choix connus par le comité, mais clairement ce processus-là s’est joué dans le bureau du premier ministre , explique le député vert.

Kevin Arseneau a tenté de présenter ses arguments à l'Assemblée législative, mais le président lui a ordonné de se taire.

Jeudi, une liste de six noms a été présentée aux membres du comité de l’assemblée, selon Kevin Arseneau. Ça remet en question la crédibilité de l’ingérence politique dans le processus, je ne sais pas pourquoi il n’y a eu aucune vérification du comité sur ces suggestions-là, on ne nous a pas fait faire la vérification en comité, on nous a dit, ça été vérifié. Ça été vérifié par qui? On ne nous l'a pas dit , souligne-t-il.

Les verts ont soumis le nom d’une personne, mais au comité de l’assemblée, et non au bureau du premier ministre. La candidature de cette personne n’aurait pas été retenue.

Est-ce qu’il va y avoir de la collusion? Ça je ne le sais pas. Mais, définitivement, en regardant le processus qui a été utilisé, ça soulève déjà des doutes. De voir comment les conservateurs et les libéraux sont capables de travailler ensemble lorsque quelque chose les dérange, disons le Parti vert par exemple, je peux les voir très bien travailler ensemble sur dire, ben regarde, on va vous donner ces pôles icitte dans cette circonscription-là où c’est favorable à vous, contre ces pôles icittes dans cette circonscription-là qui est favorable à nous , dit-il.

Le premier ministre est ouvert à des changements

Le premier ministre Blaine Higgs reconnaît le rôle de son bureau dans la nomination des membres de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales. Mais il assure que cette façon de faire n’est pas nouvelle.

Je pense que c'est la tradition, que l'opposition et le gouvernement travaillent ensemble pour mettre sur pied une commission de délimitation qui pourrait être présentée au conseil exécutif pour dire ok, nous avons eu cette discussion par l'intermédiaire du Comité d’administration de l’Assemblée législative, et elle est prête à être ratifiée. C'est la norme , assure-t-il.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Questionné sur le respect de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, le premier ministre n’a pas fermé la porte à des changements.

Je suppose que ça doit encore arriver au cabinet et nous déciderons à partir de là s'il c’est approprié ou non, ou devrions-nous revenir en arrière pour un examen [...], il y aura probablement plus d'informations sur la façon dont le processus fonctionne. Peut-il être amélioré à l'avenir? Devrait-il être amélioré maintenant? Nous aurons cette discussion dans les semaines à venir , assure-t-il.

Le premier ministre rejette, toutefois, cette idée que conservateurs et libéraux pourraient manigancer dans l’ombre pour délimiter les circonscriptions électorales à leur avantage, et au désavantage des verts.

Il n'y a aucune raison pour nous, je parle de notre côté, de défavoriser le Parti vert, ce n'est pas ce que nous essayons de faire et je ne vois aucune raison pour que nous le fassions , dit Blaine Higgs.

Les libéraux sont satisfaits du processus de sélection

Le chef intérimaire de l’Opposition officielle, Roger Melanson, reconnaît avoir collaboré avec le bureau du premier ministre pour choisir les membres de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales. Nous on a collaboré, pour arriver avec ce qui a été décidé.

Roger Melanson, chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, le 29 mars 2022 à Fredericton.

Selon lui, le bureau du premier ministre a un rôle à jouer. C’est eux qui représentent le gouvernement, et les nominations sont suggérées par les différents partis politiques , dit-il.

Et Roger Melanson assure que les parlementaires ont eu leur mot à dire dans le

e processus. Le comité d’administration de l’Assemblée législative a pris une décision, et à ma connaissance la décision qui a été prise l’a été en fonction de la loi.

Une importante révision de la carte électorale

La révision de la carte électorale, qui devait commencer en 2020, a été reportée à cause du déclenchement des élections provinciales en août 2020. Cette révision doit avoir lieu tous les dix ans.

Lors de la dernière réforme de la carte électorale, certaines circonscriptions francophones avaient été fusionnées avec des circonscriptions anglophones. C’est le cas de Memramcook, qui a été fusionnée avec Tantramar.

La carte électorale doit être revue tous les 10 ans au Nouveau-Brunswick.

Pour les communautés majoritairement francophones, c’est un exercice important, puisqu’il est question du poids politique sur la scène provinciale. C’est important pour les populations locales d’avoir une représentativité qui les représente bien, d’avoir une représentativité avec des gens qui ont des intérêts et des modes de vie similaires , estime Kevin Arseneau.

La nouvelle carte électorale devra être adoptée avant les prochaines élections générales, qui sont prévues en 2024.