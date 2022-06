Diminution du taux de chômage en Saskatchewan

À titre comparatif, il était de 6,1 % à pareille date en 2021 et de 5,5 % en avril 2022.

Le taux de chômage moyen au pays est, quant à lui, de 5,1 %.

L’économie de la Saskatchewan est sur la bonne voie grâce à d’importants gains d’emplois et à un faible taux de chômage , affirme dans un communiqué le ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle, Jeremy Harrison.

Au cours du mois de mai, la Saskatchewan a vu la création de 19 800 nouveaux emplois, soit une augmentation de 3,5 % comparativement au mois de mai 2021.

Au cours de la dernière année, l'industrie de l'hébergement et de la restauration a généré 6400 nouveaux emplois. Il y en a eu 5400 dans l'industrie de la construction et 4700 dans les soins de santé et l’aide sociale.

En mai 2022, la Saskatchewan comptait environ 578 100 emplois, dépassant ainsi son niveau prépandémique qui était de 574 100 en février 2020.