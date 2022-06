Perturbations de services dans les centres de santé du Yukon

La ministre de la Santé et des Services sociaux du Yukon, Tracy-Anne McPhee, annonce une réduction des services disponibles dans les centres de santé communautaires du territoire à cause de la pénurie de main-d'œuvre.

Selon un communiqué paru vendredi, la pandémie a créé une pénurie de personnel de santé au niveau local, national et mondial. Les pressions exercées par cette situation vont se traduire par une réduction des services dans les mois à venir.

Les centres déjà concernés par cette annonce sont ceux de Carcross et de Ross River.

Pour le premier, les services pourraient être perturbés entre le 13 et le 22 juin. Pour le second, cela concerne les jours compris entre le 10 et le 20 juin.

Tracy-Anne McPhee explique dans le communiqué que l’épuisement du personnel de la santé est un problème réel et urgent qui sévit au territoire et ailleurs.

Les infirmières font partie intégrante des communautés du Yukon et ont donné beaucoup d'elles-mêmes tout au long de la pandémie pour contribuer à notre sécurité. Nous devons soutenir leur bien-être.

Il est donc important selon la ministre que le personnel puisse bénéficier de répit pour continuer à servir les collectivités du Yukon à long terme.

Nous travaillons avec les communautés, les infirmières communautaires et les partenaires interagences pour relever ces défis et atténuer les réductions de services , ajoute aussi la ministre.

Les patients qui utilisent normalement les services des centres de Carcross et de Ross River sont priés de téléphoner respectivement au 867-821-4444 ou au 867-969-4444. En cas d’urgence, ils doivent joindre le 911.

Plus globalement, les Yukonnais qui ont des besoins en santé non urgents peuvent joindre la ligne téléphonique 811 qui permet d’être mis en contact avec des infirmières.