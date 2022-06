Me Stéphane Harvey conteste sa condamnation

Les plaidoiries sur sanction contre Me Stéphane Harvey, reconnu coupable dans deux décisions rendues par le Conseil de discipline de son ordre professionnel, devaient avoir lieu incessamment. Elles allaient entraîner automatiquement une radiation (dont la durée sera déterminée par le Conseil).

Dans une requête qu’il a déposée le 19 mai dernier, Me Harvey souligne qu’il a été victime d’un traitement partial, injuste et illégal de la part du Conseil. C’est la raison pour laquelle il a aussi demandé qu’un sursis soit accordé sur les procédures menant aux sanctions disciplinaires, le temps que la Cour supérieure se penche sur sa requête. La continuation des procédures judiciaires […] entraînerait un préjudice irréparable puisque je ne serai plus en mesure de gagner ma vie . Il souligne qu’il est sans antécédent disciplinaire .

La base de son argumentaire repose sur la vitesse avec laquelle la première décision a été rendue, compte tenu de la charge de travail de Maurice Cloutier, le président du conseil de discipline qui a entendu la plainte en discipline, tout en rendant d’autres décisions écrites.

Me Harvey estime que puisqu'il est, en apparence, impossible que le président Cloutier effectue le processus de rédaction complet d’une décision aussi imposante (213 pages et 871 paragraphes) en 20 jours juridiques, en sus des autres décisions écrites rendues durant la même période (totalisant 241 pages et 683 paragraphes), il s'ensuit que la décision était rédigée en tout ou en partie d’avance .

L’avocat de Québec s'appuie sur le même raisonnement dans le cas de la deuxième décision qui a été rendue contre lui, dont nous avons parlé.

Rappelons que Stéphane Harvey a été reconnu coupable de dix chefs d’infractions le 7 avril dernier. Le Conseil lui reproche de s’être approprié des sommes détenues dans un compte en fidéicommis aux dépens d’une jeune héritière, une saga que nous avons racontée.

Me Harvey a toujours maintenu que l’exécuteur testamentaire avait approuvé (et même signé) les factures, mais le Conseil a plutôt constaté que ses initiales avaient été imitées par une autre personne.

Dans sa requête en Cour supérieure, Me Harvey reconnaît que l’une des questions en litige au cœur de ce dossier [est de] savoir si le document est un faux ou non . Il explique qu'au lendemain de la décision, il a demandé à recevoir l'ensemble du dossier afin de comprendre comment le conseil a pu en arriver à une analyse et des conclusions aussi distantes de la réalité .

Il explique que la secrétaire de la greffe lui a répondu que c’est impossible de lui renvoyer les pièces dans l’ordre [...] que les pièces et documents ont été envoyés de façon désordonnée. Quant au dossier numérique, il le qualifie de fourre-tout . Il en conclut que le greffe du Conseil de discipline n’a constitué et conservé aucun dossier contrairement à ce qui est prévu au Code des professions.

Il ajoute que en plus de rendre une décision malgré l’inexistence d’un dossier, le Conseil n’a jamais vu l'original du document litigieux puisque celui-ci n'a jamais été produit en preuve; à ce jour, il est toujours en possession de la plaignante .

Me Harvey plaide que ce faisant, le Conseil de discipline a excédé sa juridiction et violé les principes de base de justice naturelle les plus fondamentaux .

Rappelons que le Conseil de discipline a souligné que Me Harvey a multiplié les procédures qui ont eu pour effet de retarder l'audition de la cause impliquant la jeune héritière. Me Alicia Soldevila, la juge qui a rejeté sa requête pour rendre le syndic inhabile, a conclu que ce ne sont que des mesures dilatoires additionnelles déployées pour faire échec aux plaintes disciplinaires logées contre lui. [...] Plutôt que d’en retarder le processus, il devrait y faire face .

Une requête en rejet du pourvoi et de la demande de sursis a été déposée.