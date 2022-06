Accro à TikTok? L’application crée de nouvelles fonctions pour limiter son utilisation

TikTok, une propriété du groupe chinois ByteDance, avait déjà une fonction servant à mettre une limite au temps passé quotidiennement dans l'application. On pourra dorénavant choisir une période au bout de laquelle on a l'obligation d’interrompre son enfilade de vidéos pour plutôt prendre une pause.

Une nouvelle section de l’application compilera aussi des données sur le temps d’écran quotidien, pour informer les utilisateurs et les utilisatrices de leurs habitudes de consommation liées à l'application. On y verra, par exemple, combien de fois on ouvre l’application par jour et combien de temps on y passe le jour, le soir et la nuit.

Avoir une relation positive avec les appareils électroniques et les applications n’est pas seulement une question de mesurer le temps d’écran; c’est aussi de sentir que nous avons le contrôle sur notre utilisation des technologies , affirme l’entreprise dans un billet de blogue.

Le réseau social annonce également une mesure destinée à son jeune public, soit celui de 13 à 17 ans. Si une personne dans cette tranche d’âge utilise l’application plus de 100 minutes en une seule journée, un panneau rappelant l’existence d’un outil pouvant limiter le temps d’écran quotidien apparaîtra lors de sa prochaine utilisation de TikTok.

Les entreprises technologiques créent depuis des années des fonctionnalités visant à suivre la tendance à la déconnexion de certains utilisateurs et utilisatrices, leur proposant des services mesurant le temps d’écran, notamment.

Apple a récemment annoncé de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion du temps d’écran des enfants par leurs parents.