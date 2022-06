Du 13 juin au 11 juillet 1982, La Coupe du monde de soccer Labatt permet aux téléspectateurs de Radio-Canada de suivre la compétition sportive qui suscite la plus grande passion à travers les cinq continents. Le soccer est le sport le plus populaire à travers la planète et dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Sud, il suscite une authentique dévotion.

L'Espagne est l'un des pays où son culte est pratiqué avec la plus grande ferveur. Les matchs de la Coupe du monde 1982 se déroulent donc dans des stades remplis à craquer, dans une atmosphère chargée d'électricité.

Le commentateur Jean Pagé, l'analyste Georges Seltzer et le réalisateur Guy DesOrmeaux ne ménagent aucun effort pour présenter avec éclat les 23 parties de ce tournoi qui regroupe les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du globe.

Dans le quartier de la Petite Italie à Montréal, les supporters de la Squadra Azzurra suivent les matchs avec grand intérêt sur les téléviseurs des cafés.

Le 8 juillet 1982 au Téléjournal, le journaliste Charles Tisseyre est au Caffè Italia à l’angle de la rue Dante et du boulevard Saint-Laurent où festoient plusieurs Italiens à la suite de la victoire de l’Italie en demi-finale 2-0 contre la Pologne.

Le journaliste Charles Tisseyre est dans un café de la Petite Italie à Montréal où festoient plusieurs italiens à la suite de la victoire de l'Italie en demi-finale 2-0 contre la Pologne. Le bulletin de nouvelles est animé par Jean Ducharme.

Plusieurs partisans arrivent des heures avant le début de la partie.

« Les gens sont arrivés ici vers 7 h 30-8 heures. Depuis lundi, ils n’en dorment pas les Italiens. » — Une citation de Propriétaire du Caffè Italia

Alors que plusieurs s’entassent dans le café pour suivre le match sur le petit écran perché, d’autres préfèrent se rassembler à l’extérieur devant un appareil radio où un poste de radio ondes courtes dévoile les résultats avant la diffusion télé.

Entre le 8 et le 11 juillet, c'est la fête dans les rues.

Le 11 juillet 1982, c’est la finale et l’Italie remporte la partie 3-1 contre l’Allemagne de l’Ouest. Un match enlevant marqué par le triomphe du légendaire joueur Paolo Rossi qui y inscrit son sixième but du tournoi.

Louise Lafontaine et Philippe Bélisle rendent compte de l’événement au Téléjournal. Les festivités ont lieu à Montréal et à Toronto, où l’on retrouve la plus grande communauté italienne au Canada.

Après 44 ans d’attente, l’Italie remporte en 1982, pour la troisième fois de son histoire, la coupe du monde de soccer.

À la suite de cette première diffusion de la Coupe du monde de soccer, le réputé commentateur Georges Seltzer discute avec le journaliste Jean-François Lépine de l’impact d’une coupe du monde de soccer à l’émission Première page le 13 juillet 1982.

Un phénomène de télévision sans précédent dans plus d’une centaine de pays qui réunit à l’époque deux milliards de téléspectateurs à travers le monde.

Jean-François Lépine s'entretient avec le commentateur sportif George Seltzer sur les défis de la radiodiffusion du mondial et des retombées économiques, mais aussi des dangers commerciaux d'un tel événement.

En 2026, le Canada, les États-Unis et le Mexique accueilleront les matchs de la coupe du monde de soccer.

Cette année, pour la première fois en 36 ans, le Canada s’est qualifié pour la coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar.