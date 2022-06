L’industrie touristique de Québec ne retrouvera pas son rythme de croisière cette année

C'est ce qui ressort des dernières prévisions de l'Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), qui tenait vendredi son assemblée générale annuelle dans la Capitale-Nationale.

De juin à octobre, le taux d'occupation dans les gîtes et hôtels devrait être de 15 à 20 % moindre que celui de 2019, selon les projections de l' AHRQ .

À titre d'exemple, 93 % des chambres d'hôtel à Québec avaient trouvé preneur lors de la haute saison touristique en août 2019. Cet été, les hôteliers s'attendent à ce que 77 % d'entre elles soient remplies lors de la même période.

C'est un retour qui est progressif , constate Chantal Nadeau, présidente de l' AHRQ .

« Les réservations rentrent, il reste de la place. On est prêts, on travaille très fort. On pense que ça va être un bel été. » — Une citation de Chantal Nadeau, présidente de l' AHRQ .

Fait à considérer : 2019 était une année exceptionnelle au niveau de la fréquentation touristique, et 2022 devrait être l'année la plus achalandée depuis le début de la pandémie. Je pense que la marche est grande par rapport à l'an dernier , ajoute-t-elle.

Optimisme au rendez-vous

Après deux années en dents de scie pour l'industrie, plusieurs acteurs du milieu sont enthousiastes à l'idée d'accueillir des touristes en grand nombre.

Ce qui nous donne confiance pour l'été qui s'en vient, ce que les gens se préparent à l'avance. Plus que jamais on a de l'avance sur les réservations, même si on compare à 2019 , indique Lucie Charland, vice-présidente du développement et des affaires publiques chez Croisières AML.

Un optimisme que partage Mathieu Savard, directeur général adjoint de l'Hôtel 71 et de l'Auberge Saint-Pierre, deux établissements situés dans le Vieux-Québec.

On s'attend à faire relativement dans les mêmes chiffres que 2019 , se réjouit-il.

Il manque près de 1000 employés dans l'industrie du tourisme dans la région. Recruter dans le contexte actuel est un défi.

Il y a des quarts de métiers qu'il y a un peu plus de candidatures. Mais on est presque en situation de plein emploi et il y a à peu près personne qui postule , se désole-t-il.

Plus cher

Sans surprise dans un contexte inflationniste, séjourner à Québec coûtera plus cher cet été selon l'association hôtelière.

Le tarif quotidien moyen pour louer une chambre à Québec devrait être de 241 $ en juillet, alors qu'il était de 214 $ lors de la même période en 2019.

