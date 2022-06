Les masques tombent dans les transports en commun en Ontario

Le port du masque n’est plus exigé dans les transports en commun et les hôpitaux de l’Ontario, levant ainsi presque toutes les restrictions de la province. Une exception demeure pour le masque obligatoire : les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

Le gouvernement recommande aussi le couvre-visage dans les refuges et les foyers collectifs, qui sont jugés à risque élevé .

On se met à risque d’avoir beaucoup plus de cas et d’avoir peut-être un été qui ne sera pas aussi agréable que ça pourrait l’être si on gardait les masques , estime la Dre Valérie Sales, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Markham-Stouffville.

Elle pense que le retrait du masque est trop hâtif puisque le variant Omicron a montré que la COVID-19 est imprévisible. Ça va être un défi de s’assurer qu’on n’a pas de vague cet été , croit-elle.

Selon elle, la saison des vacances et des voyages implique de nombreux déplacements pour les citoyens, ce qui pourrait provoquer une recrudescence des cas.

C’est aussi une question de courtoisie et de respect de l’autre de le porter dans les lieux publics pour pouvoir se protéger nous-mêmes, mais aussi pour nos proches et les étrangers qui ont peut-être des risques plus élevés , souligne la Dre Sales.

C’est grâce à l’amélioration de la situation sanitaire, c’est-à-dire la baisse des cas et des hospitalisations, que le gouvernement ontarien peut se permettre de lever cette ultime mesure. Les personnes qui en ressentent le besoin peuvent toutefois continuer de porter le masque dans les endroits publics.

Protéger les hôpitaux

Le masque n’est plus obligatoire dans les hôpitaux de la province, mais le ministère de la Santé de l’Ontario va faire parvenir des directives aux travailleurs de la santé concernant les situations dans lesquelles il est recommandé de le porter.

Dans le même temps, plusieurs hôpitaux ont décidé de maintenir l'exigence du port du masque dans leurs bâtiments.

Ça m’étonnerait que ce ne soit pas 100 % des hôpitaux de la province qui vont exiger de continuer à porter le masque , affirme la Dre Valérie Sales. Elle explique que cette mesure demeure efficace pour protéger les patients en contact avec des visiteurs ou du personnel.

Chargement de l’image Plusieurs hôpitaux continuent d'exiger le port du masque au personnel, patients et visiteurs malgré la levée officielle de l'obligation en Ontario. Photo : Gracieuseté Darren Brown, Santé publique Ottawa

Même si le masque n’est plus exigé, les établissements de santé sont en droit d’imposer la réglementation de leur choix aux employés.

Face à la pénurie de main-d'œuvre, la spécialiste des maladies infectieuses estime qu’il est primordial de garder le masque pour éviter que le personnel ne tombe malade.

En Ontario, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées au courant du mois de mars. Il ne restait que la levée du masque obligatoire dans les transports en commun pour profiter d’un été normal, le premier depuis deux ans.