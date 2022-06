Moncton est le premier choix des immigrants francophones au Nouveau-Brunswick

Les immigrants francophones qui viennent au Nouveau-Brunswick s'installent en majorité à Moncton. L'année dernière, 67 % d'entre eux ont choisi d'y vivre. Des immigrants et des intervenants du secteur trouvent toutefois qu'on pourrait en faire plus pour faciliter leur intégration.

Myriam Lajoumi et Youssef Kouraich, originaires du Maroc, ont emménagé au Nouveau-Brunswick en novembre 2021. Ils se cherchent encore un emploi.

On a choisi Dieppe vu qu’on m’a dit [que] c’était plus francophone, mais on a trouvé que tous les employeurs cherchent des personnes anglophones, plus anglophones. C’était parmi les difficultés pour trouver un travail jusqu'à aujourd'hui , explique Myriam Lajoumi.

Chargement de l’image Myriam et Youssef Kouroich, originaires du Maroc, se cherchent un emploi depuis leur arrivée dans la région de Moncton. Photo : Radio-Canada

Les deux parlent couramment l'anglais, mais se cherchent un emploi dans leur domaine d’étude et leur langue maternelle, le français.

Même s'ils sont bilingues, la langue et ses accents régionaux restent, dans certains cas, une barrière à l’intégration au Nouveau-Brunswick.

Le Grand Moncton est une région en pleine croissance, avec l’arrivée de nombreux immigrants depuis plusieurs années.

Près de 3000 nouveaux résidents permanents se sont installés dans la région de Moncton en 2021. De ce nombre, 29 % sont francophones. S'ajoutent aussi 2300 nouveaux arrivants qui ont obtenu un permis d’étude dans la région de Moncton.

On connait mal l'immigration francophone

Le Partenariat local en matière d’immigration du Grand Moncton a donc sondé ces nouveaux arrivants, afin de mieux comprendre les difficultés de leur intégration dans la région.

Plus de 500 répondants ont participé à ce sondage en ligne en décembre et janvier dernier.

Plusieurs enjeux ont fait l’objet de questions, comme l’accès au logement, aux soins de santé et aux services de garde. Mais un enjeu semble avoir été laissé de côté : la langue.

Bien que le sondage soit offert dans les deux langues officielles, aucune question n’a été posée pour demander la ou les langues parlées par les répondants. Pourtant, le Grand Moncton est l’endroit où 67 % des immigrants francophones au Nouveau-Brunswick ont décidé de s’installer l’an dernier.

Chargement de l’image Mohammed Yessaad est gestionnaire de projet du Partenariat local en matière d'immigration du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Mohammed Yessaad, gestionnaire de projet de ce partenariat, explique sa réflexion dans ce choix.

Si la personne [...] décide de prendre le sondage en français, on imagine qu’il est francophone, et puis on a ces données-là.

Au total, 23 % des sondages ont été remplis en français. Dans le rapport final, on spécifie à quelques reprises les réponses des répondants qui ont choisi le sondage en français.

Christophe Traisnel, professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques à l’Université de Moncton, croit qu’il est essentiel de poser des questions au sujet de la langue pour bien comprendre l’immigration dans la province.

Même si j’ai bien conscience que quand on met en ligne un sondage, il faut limiter au maximum le temps qui est demandé aux répondants pour pouvoir répondre à ce sondage [...] je pense que le jeu en vaut la chandelle en matière linguistique , explique-t-il.

On roule déjà à pleine capacité

Au Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants ( CAFi ), qui dessert le sud-est du Nouveau-Brunswick, on a vu une augmentation marquée de nouveaux arrivants récemment. En mai, 155 immigrants sont passés par les bureaux du CAFi .

La directrice générale Angèle Losier croit qu’il est important d’avoir des informations qui concernent les immigrants francophones, surtout en contexte minoritaire.

Chargement de l’image Angèle Losier est la directrice générale du CAFi. Photo : Radio-Canada

On dit que seulement 14 % des nouveaux arrivants sont de langue francophone, donc on a besoin justement de créer notre place, mais aussi de connaître les besoins des gens qui nous arrivent d’ailleurs.

Le CAFi et plusieurs organismes francophones demandent une politique en matière d’immigration francophone afin de mieux cibler l’enjeu, mais aussi davantage de financement afin de répondre aux besoins de cette population.