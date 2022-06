Les pluies abondantes forcent la suspension d’activités de plusieurs infrastructures

Des terrains de golf et des centres de vélo de montagne ferment temporairement en raison de la pluie qui s’abat partout sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis quelques jours.

Plusieurs directions de clubs de golf ont annoncé des fermetures temporaires afin de préserver les terrains qui sont gorgés d'eau et qui sont donc plus fragiles qu'à l'habitude. Par exemple, les terrains de golf d’Arvida, de Chicoutimi, de Dolbeau-Mistassini, de Saint-Gédéon et de Saint-Prime sont actuellement fermés.

Des pertes de revenus et des dépenses plus importantes

Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Juneau ferme pour une neuvième fois cette année en raison de la pluie. Le directeur général du club de golf Le Ricochet, Alain Fillion ferme pour un troisième vendredi de suite dans son cas. Les deux hommes ont expliqué que les pertes de revenus pour un vendredi à la mi-juin s'élèvent à plusieurs milliers de dollars.

Les coûts d'entretien ont également doublé pour les clubs de golfs. Junior Juneau indiquait à l'émission Place publique que le prix du diesel, de l'engrais et des pesticides avaient explosé.

Sentiers inaccessibles

Les amateurs de vélo de montagne doivent également s'armer de patience. À Jonquière, Le Norvégien a dû fermer temporairement également.

Le directeur général, Geoffrey Isaac, explique que l'accumulation d'eau fragilise les sentiers et que les cyclistes ne doivent donc pas s'y aventurer faute de quoi ils les endommageraient.

Le terrain n’a pas la capacité de se drainer, la terre est complètement imbibée d’eau. Si les personnes viennent rouler il y a aura des impacts assurément , a-t-il affirmé.

À Chicoutimi, le centre Le panoramique est fermé jusqu’à samedi.

Les directions tiennent au courant les usagers sur leur page Facebook respective.

Avec des informations de Catherine Gignac et de Catherine Doucet.