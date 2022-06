COVID-19 : les tests aléatoires à l’aéroport suspendus

Ces tests cesseront dès demain, samedi le 11 juin, et reprendront éventuellement le 1er juillet. Ils seraient alors faits à l'extérieur des aéroports, c'est à dire à la clinique, à la maison, etc. Les voyageurs vaccinés ne seront plus obligés de donner un échantillon dès l'arrivée en sol canadien.

Pour les personnes non vaccinées, les tests obligatoires seront toujours effectués à l'aéroport, et ce jusqu'au 1er juillet, puis à l’extérieur par la suite.

Ce faisant, le gouvernement vise à réduire l'attente dans les aéroports sans mettre fin complètement aux tests aléatoires et obligatoires.

Nombreuses critiques

Des critiques, dont un certain nombre d'experts en santé publique, ont déclaré que ce type de régime de tests n'était pas nécessaire à ce stade de la pandémie. Ils ont qualifié cette politique de fardeau bureaucratique , qui s'ajoutait aux retards déjà longs dans les aéroports, aux prises avec des installations douanières encombrées.

Le changement de politique est présenté comme une pause , car le gouvernement pourrait toujours décider de ramener la mesure par la suite.

Ottawa a défendu le programme de test à l'arrivée comme un moyen de suivre le nombre de cas de COVID-19 importés au pays. Les autorités affirmaient que le programme pourrait être utilisé pour détecter de nouvelles souches de virus préoccupantes.

Avec les informations de Christian Noël et CBC News