31,6 M $ pour la reconstruction de l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre

C’est lundi que la direction de l’école Leventoux a reçu la nouvelle du ministère de l’Éducation. On était très enthousiaste, très heureux d’avoir la chance, d’avoir une nouvelle école en Minganie, dans notre centre de service scolaire, étant donnée la situation actuelle de l’école , raconte le directeur général du centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, Mario Cyr.

L’école présente des problèmes importants en ce qui concerne le drainage et des aires de circulation. Il faut combiner à cela de nombreux travaux de maintenance et de mise à niveau qui auraient été nécessaires au bâtiment dans les prochaines années. À la suite de l’analyse du dossier et de discussions avec le ministère de l’Éducation il est devenu évident qu’il était plus efficace de demander un renouvellement d’école , ajoute le directeur général.

La municipalité de Havre-Saint-Pierre s’était engagée à fournir un terrain, si le projet de nouvelle école allait de l’avant. L’école sera donc située sur un terrain vacant entre la rue Copaco et la rue de la Dérive.

Le projet de nouvelle école se fera en plusieurs étapes. On a eu l’acceptation ministérielle, donc on est dans la phase de démarrage du projet. On est au tout début, donc il faut trouver des professionnels qui vont nous aider dans la création des plans et devis selon les normes ministérielles de nouvelle génération d’école , explique la coordonnatrice des ressources matérielles et mesures d’urgence au centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, Mylène Lajoie.

« Il va falloir créer des comités d’analyse pour s’assurer de bien répondre aux besoins de nos gens et de ceux de la communauté. » — Une citation de Mylène Lajoie, coordonnatrice des ressources matérielles et mesures d’urgence au centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

École de nouvelle génération

Selon Mme Lajoie le concept de cette nouvelle école dite de nouvelle génération est basé sur le milieu de vie des jeunes entre autres avec des lieux de collaboration axés sur les nouvelles réalités des jeunes.

Particularités des écoles de nouvelle génération : Des espaces pédagogiques flexibles et évolutifs qui peuvent accueillir des fonctions variables et s’adapter avec le temps;

des écoles intégrées et arrimées à leurs milieux, ouvertes et accessibles à la communauté environnante;

des établissements exemplaires en matière d'écoresponsabilité et de développement durable;

des milieux propices à la socialisation et aux échanges;

des espaces où la végétation est présente, cultivée et mise en valeur. Source: ministère de l'Éducation

L’école aura neuf classes et un service de garde pour un maximum de 216 étudiants.