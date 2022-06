La Maison de soins palliatifs du Bouleau Blanc veut s’agrandir à Amos

Fondée en 1993 par la Dre Liette Boyer et Germain Vézeau, la maison de soins palliatifs amossoise peut recevoir jusqu’à quatre personnes. Elle en accueille entre 70 et 80 par an.

Le projet d’agrandissement ne vise pas l’ajout de chambres, mais un réaménagement des espaces pour se doter de chambres plus grandes et mieux adaptées aux besoins des résidents.

Quand on veut sortir un lit d’une chambre, ça ne passe pas. Pour aller dans le couloir, il faudrait démonter le lit, ce qui est impossible. On voudrait aussi que chaque chambre ait sa galerie, où le malade pourrait sortir avec un fauteuil roulant ou son lit, pour qu’il puisse prendre l’air. Ce serait du côté de la rivière. Il pourrait profiter davantage de notre site enchanteur. Ce serait plus intéressant pour eux , fait valoir Germain Vézeau.

Chargement de l’image L'agrandissement projeté de la Maison du Bouleau Blanc se ferait vers l'arrière et sur le côté nord-ouest. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les trois chambres plus grandes feraient donc partie de l’agrandissement, vers l’arrière de l’édifice. Elles auraient chacune leur salle de bain.

Les chambres actuelles quant à elles, serviront à agrandir le bureau des infirmières et à mettre en place un bureau pour les médecins.

On va demeurer à quatre chambres. La grande chambre va rester telle quelle. Elle est fonctionnelle. Les trois autres chambres existaient quand on a acheté la maison. Ce ne sont pas de grandes chambres. On les a arrangées pour pouvoir démarrer, mais avec le temps, il y a beaucoup plus de choses qui sont demandées. Elles ne sont pas assez fonctionnelles , explique Germain Vézeau, secrétaire-trésorier et conseiller général de la Maison du Bouleau Blanc.

Un léger agrandissement du côté nord-ouest permettrait de faire plus de place au salon.

Chargement de l’image La grande chambre actuelle demeurerait en place et inspirera les trois autres chambres qui seront aménagées avec l'agrandissement. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Avec la communauté

Le projet d’agrandissement est toujours à l’étape de la confection des plans, mais Germain Vézeau s’attend à des coûts qui pourraient atteindre 750 000 $. Il sent déjà des appuis dans la communauté, pour des dons en argent et en matériaux, qui viendront soutenir son éventuelle demande d’aide financière auprès du gouvernement provincial.

On a fait des approches auprès de notre députée. Il faut aussi la bénédiction du Centre intégré de santé et de services sociaux. On ne pense pas que ce soit un problème. On a aussi d’autres formalités à remplir. On sait que le gouvernement pourrait être prêt à subventionner une partie, en autant qu’on donne un montant. On n’est pas inquiet , affirme Germain Vézeau, qui aimerait que les travaux soient complétés d’ici la fin de 2023.

Le Maison du Bouleau Blanc gère un budget annuel de 650 000 $, dont 440 000 $ proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle doit trouver 210 000 $ dans la communauté chaque année pour offrir ses services.