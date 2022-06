La santé publique de l’Ontario se prépare en vue d’une autre dose de vaccin à l’automne

Le Dr Kieran Moore a indiqué que les préparatifs en vue d'une nouvelle opération stratégique contre la COVID-19 à l'automne sont bien avancés, y compris la vaccination. Les autorités sanitaires évaluent divers scénarios en prévision d'une saison grippale difficile ou de l'émergence d'un nouveau variant du coronavirus.

En entrevue vendredi, le Dr Moore a confirmé qu'une nouvelle dose de rappel sera offerte aux personnes les plus vulnérables et qu'il n'est pas exclu de l'offrir aussi à l'ensemble de la population, et ce, dès octobre .

Les troisièmes doses sont actuellement disponibles pour les personnes de 12 ans et plus. Les quatrièmes doses sont disponibles pour les personnes de 60 ans et plus, pour les adultes des Premières Nations, inuit et métis ainsi que pour les membres adultes de leur ménage. Les personnes immunodéprimées – notamment les greffés – âgées de 60 ans et plus ainsi que les patients dans des unités de soins de longue durée peuvent recevoir une cinquième dose.

De plus, l'Ontario achètera plus de six millions de doses de vaccin contre la grippe, a annoncé le Dr Moore.

Il dit également anticiper l'arrivée d'une nouvelle génération de vaccins à temps pour l'automne afin de mieux prévenir les complications liées non seulement à la souche originale mais aussi aux plus récents variants en circulation, y compris Omicron.

L'exigence du port du masque dans les transports en commun et dans les établissements de santé va prendre fin ce week-end en Ontario. Toutefois, les hôpitaux ont annoncé qu'ils allaient continuer de l'exiger. Le Dr Moore s'est aussi réservé la possibilité de rétablir l'imposition du masque plus tard en cours d'année au besoin.

Plus précisément, il a prévenu que si une nouvelle vague de COVID-19 venait menacer le bon fonctionnement du système de soins de santé, il pourrait imposer à nouveau le port du masque. Il estime cependant peu probable que d'autres consignes sanitaires soient nécessaires en raison de la COVID-19.