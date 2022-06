Réserve faunique des Laurentides : Wendake appelle au calme et au dialogue

La Nation huronne-wendat appelle « au calme » après avoir été taxée de « vandalisme » et de « saccage » dans la réserve faunique des Laurentides. Le grand chef Rémy Vincent demande à son homologue de la Première Nation innue de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, de s'asseoir avec lui et de régler leur conflit territorial une bonne fois pour toute.

Dans une entrevue exclusive accordée à Radio-Canada, le grand chef du Conseil de la Nation huronne-wendat a témoigné de sa tristesse et de sa stupéfaction devant les mots utilisés cette semaine par plusieurs représentants autochtones pour qualifier les événements survenus dans la réserve faunique.

Le chef de la Première Nation de Mashteuiatsh a déclaré que des actes criminels de vandalisme avaient été commis par la Nation huronne-wendat sur des terrains pour lesquels des membres de la communauté innue avaient obtenu des permis d'occupation de leur conseil de bande.

Jeudi, l'ensemble des chefs des nations innue, atikamekw, malécite et abénaquise ont condamné le saccage des Hurons-Wendat. Selon eux, Wendake aurait ainsi renié les valeurs de partage, de respect et d'entraide entre les Premières Nations.

Ces prises de position ont remué le grand chef Rémy Vincent.

Des mots comme vandalisme, saccage et destruction ont été prononcés à outrance, et allègrement repris par les médias, alors que les actions des derniers jours ne peuvent aucunement être qualifiées ainsi, tant sur le fond que sur la forme , a-t-il déclaré vendredi, avouant être lui-même peiné .

« Je n’accepte pas qu’on nous accuse de violation de nos valeurs ancestrales communes et qu’on tente de nous faire la leçon. » — Une citation de Rémy Vincent, grand chef de la Nation huronne-wendat

Le grand chef plaide le droit de sa communauté à l’autodétermination et à son autonomie gouvernementale lorsque d’autres viennent empiéter et chasser sur nos terres . Le fait de vouloir avoir un territoire et de l’occuper est en droite ligne avec la volonté partagée par tous nos peuples de favoriser la transmission des savoirs traditionnels , a-t-il ajouté. La Nation huronne-wendat, a-t-il dit, ne fait pas exception à cette volonté.

On veut demeurer diplomate , a-t-il insisté, précisant que les deux nations ne sont pas dans une confrontation directe . Comme le chef innu Gilbert Dominique plus tôt cette semaine, Rémy Vincent a appelé au calme . Il espère que le dialogue pourra reprendre entre frères et sœurs le plus rapidement possible.

Conflit historique

Le grand chef wendat refuse cependant que les récents événements dans la réserve faunique des Laurentides viennent occulter les fondements d'un conflit ayant vu quatre grands chefs de Wendake se succéder sans en arriver à une entente avec les Innus.

Nous sommes surpris par la tentative d’amplification des divisions entre Nations et de simplification grossière d’un dossier sensible, complexe et de très longue date , a-t-il affirmé au sujet de la reprise politique de l'incident par certaines communautés.

Il a du même souffle rappelé que la Nation huronne-wendat avait servi un avertissement aux Innus de Mashteuiatsh dès février concernant les terrains ciblés, ayant eu vent que des permis avaient été octroyés sur des territoires contestés. Nous avons fait clairement comprendre au Chef Dominique [...] que, pour que des pourparlers puissent avoir lieu de bonne foi, il devait respecter les limites non contestées de son territoire .

Devant une réponse jugée insuffisante reçue de la part du chef innu, les Hurons-Wendats ont adopté en avril une déclaration d'autodétermination territoriale. Ce qui est considéré comme du vandalisme pour les uns est décrit comme une remise à l'état naturel du territoire par le Conseil de la Nation huronne-wendat.

Chevauchement territorial

Les deux nations autochtones revendiquent depuis longtemps des droits d'occupation sur le territoire de la réserve faunique des Laurentides, une création du gouvernement du Québec il y a 126 ans.

Les Hurons-Wendat estiment pour leur part que la réserve est partie intégrante de leur territoire ancestral, le Nionwentsïo. Leurs revendications s'appuient notamment sur le traité Huron-Britannique de 1760, reconnu par la Cour suprême en 1990, et sur des cartes témoignant de l'occupation des lieux par leurs ancêtres au cours des derniers siècles.

Selon le grand chef Rémy Vincent, le Conseil des Innus de Mashteuiatsh savait qu’en octroyant des autorisations d’établissement sur le Nionwentsïo, il provoquerait notre Nation . D'autant plus que les terrains en litige, près du Petit lac Jacques-Cartier, se trouvent plus au sud, et donc plus profondément dans les terres revendiquées par les Hurons-Wendat.

Les Innus, pour leur part, soutiennent que la réserve faunique des Laurentides se trouve intégralement sur le Nitassinan (notre terre) et y revendiquent des droits ancestraux. La communauté de Mashteuiatsh a produit des études pour appuyer ses revendications.

S'ils reconnaissent un certain chevauchement, les parties ne s'entendent à savoir où tracer la ligne. Les Innus déplorent particulièrement la demande d'exclusivité des Hurons-Wendat, alors que Wendake dénonce un déni de leur présence historique sur ces territoires.

Pas juste la réserve faunique

Mais le conflit opposant Innus et Hurons-Wendat concerne bien plus que la réserve faunique des Laurentides.

En 2004, quatre communautés innues, dont celle de Mashteuiatsh, ont convenu d'une Entente de principe d'ordre global avec les gouvernements provincial et fédéral, laquelle incluait ce qui a été appelé la portion sud-ouest.

Cette entente politique se veut une base de négociation en vue d'un éventuel traité reconnaissant le territoire des Innus. Mais la partie sud-ouest n'a, à ce jour, encore aucun statut précis.

Cet ajout revendiqué au Nitassinan innu chevauche le Nionwentsïo sur une très large superficie au nord du fleuve Saint-Laurent, incluant la ville de Québec, une partie de la réserve faunique des Laurentides et même Wendake, siège de la Nation huronne-wendat.

C'est dans cette optique, notamment, que les Innus ont revendiqué les terrains excédentaires de la Défense nationale de Sainte-Foy, à Québec, alors qu'ils étaient aussi lorgnés par les Hurons-Wendat.

Québec et Ottawa critiqués

Selon Rémy Vincent, cette entente conclue sans la participation de la nation huronne-wendat a jeté les bases de la version plus contemporaine du litige.

Le grand chef accuse d'ailleurs Québec et Ottawa d'avoir créé le problème en signant l'entente de principe en 2004. Depuis sa signature, Rémy Vincent affirme que la présence innue est de plus en plus soutenue sur le territoire revendiqué par sa nation, créant les frictions observées aujourd'hui.

Le Conseil de la nation huronne-wendat dénonce depuis longtemps le flou entourant ces territoires. Le prédécesseur de Rémy Vincent, le grand chef Konrad Sioui, avait saisi la Cour fédérale afin que la situation soit clarifiée et que des lignes soient enfin tracées.

Le Canada doit s’engager sans délai dans des discussions sérieuses et approfondies avec la demanderesse [la Nation huronne-wendat] en vue de concilier dans toute la mesure du possible et d’une manière conforme à l’honneur de la Couronne les divergences entre la Nation huronne-wendat et les Premières Nations de Mashteuiatsh et des Innus d’Essipit quant au territoire que devrait couvrir [l'entente] , tranchait le juge De Montigny en décembre 2014.

La question n'est toujours pas réglée près de huit ans plus tard.

Nous sommes toujours prêts à ce qu’on ouvre ensemble les livres afin de rappeler les bases historiques, archéologiques, anthropologiques et juridiques qui cimentent notre légitimité sur notre territoire , a déclaré Rémy Vincent au cours de l'entrevue, invitant le grand chef Gilbert Dominique à sa table.

Les gouvernements provincial et fédéral doivent eux aussi se mettre au travail, a-t-il insisté.