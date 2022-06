Une grève pourrait être déclenchée à la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon

Les syndiqués qui opèrent le traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon pourraient partir en grève le 24 juin prochain s'ils ne parviennent pas à conclure une entente avec Clarke inc. sur leur contrat de travail.

Jeudi, la quarantaine de travailleurs, affiliés au Syndicat des Métallos, a rejeté, pour une seconde fois, l'offre patronale à 97 %.

Le 26 mai dernier, ils avaient également voté à l'unanimité pour exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Selon le représentant syndical, Luc Laberge, les négociations achoppent en raison des clauses salariales et de la durée du contrat.

« Il reste à négocier le salaire, le normatif a été réglé. C’est surtout au niveau des années subséquentes où c’est insuffisant. » — Une citation de Luc Laberge, représentant du Syndicat des Métallos

Chargement de l’image Luc Laberge est représentant pour le Syndicat des Métallos (archives). Photo : Radio-Canada

Il demande ainsi à l'employeur de vite revenir à la table de négociation.

Je pense qu’on peut arriver à quelque chose, tout dépendant. On n’a pas été capable de parler directement à Clarke, donc on passe par les intermédiaires. Ce qu’on veut faire, c’est de retourner à la table le plus rapidement possible dans le but d’arriver à une entente et d’éviter la grève , lance M. Laberge.

« Il y a encore place à trouver une solution. » — Une citation de Luc Laberge, représentant du Syndicat des Métallos

M. Laberge rappelle que les syndiqués sont sans contrat de travail depuis le 1er avril 2022.

Si aucune entente n'est conclue d'ici le 14 juin prochain, le Syndicat des Métallos compte transmettre un avis lui permettant de déclencher la grève.

Avec les informations de Patrick Bergeron