Ce problème ne vient pas d’ici, mais nous devons nous en occuper pareil , indique le président-directeur général de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie, Terry Bos, qui a dû expliquer la pénurie de travailleurs à plusieurs reprises.

M. Bos et d’autres administrateurs d'aéroports du Nord de l'Ontario sont inquiets.

D’après M. Bos, le chaos que vit l’industrie en ce moment est lié à une crise de croissance , après la réduction des services durant la pandémie.

Le directeur du marketing et du développement de l’aéroport du Grand Sudbury, Jean-Mathieu Chénier, craint que les problèmes à l’aéroport Pearson poussent les résidents du Nord de l'Ontario à reporter leurs voyages.

N’importe quelle mauvaise expérience dans un aéroport affecte d’autres aéroports , souligne-t-il.

De nombreux vols affectés

À Sault-Sainte-Marie, il est fréquent que le dernier vol de la soirée n’arrive pas à destination, ce qui veut dire que le vol suivant le lendemain matin est annulé, car ils auraient été effectués par le même avion.

Quelques vols de l’aéroport de Sudbury ayant Toronto comme point de départ ou destination ont été annulés le 10 juin.

Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à favoriser un autre moyen de transport pour se déplacer jusqu'à Toronto, pour ensuite prendre un vol vers une autre destination.

C’est dommage que certains commencent à songer à conduire jusqu’à Toronto en raison des problèmes. Mais si le problème est Toronto, vous allez avoir le même problème que vous vous y rendez en voiture ou en avion , explique M. Bos.

Les aéroports attendent les voyageurs

L’aéroport de Sault-Sainte-Marie a seulement atteint environ la moitié de sa capacité comparée à ses taux d'achalandage prépandémie, mais les vols qui quittent la ville sont plutôt pleins .

Les petits aéroports du Nord sont prêts. Nous aimerions voir les voyageurs à nouveau , indique M. Bos.

Les amis et proches des passagers sont à nouveau autorisés dans les aéroports après plus de deux ans, ce qui est encourageant selon M. Chénier.

Chargement de l’image Le directeur du marketing de l'aéroport de Sudbury, Jean-Mathieu Chénier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Tu commences à devenir un peu plus excité. Tu commences à voir plus de voitures dans le stationnement. Plus de gens passent par le terminus , dit-il.

D’après M. Chénier, une part importante de la clientèle manque toujours à l’appel. Il estime que les voyageurs d’affaires n’ont pour la plupart pas recommencé à voler de façon régulière.

Avec les informations d'Erik White de CBC