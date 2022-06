Le plafonnement des loyers entre en vigueur au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le plafonnement temporaire des loyers à 3,8 % est maintenant en vigueur. Ce changement législatif, en plus de règles liées aux évictions, touche des milliers de locataires et de propriétaires.

La province a officiellement adopté des modifications à la Loi sur la location de locaux d’habitation.

Ainsi, les propriétaires de logements pourront demander des hausses de loyer, mais celles-ci ne pourront pas dépasser 3,8 %. Cependant, cette règle ne s’applique qu’aux locataires qui sont déjà dans leurs logements.

Si l’immeuble à logement change de propriétaire, ce dernier ne peut pas non plus augmenter le loyer de plus de 3,8 %. L’ancien bail signé par un locataire avec son ancien propriétaire restera en vigueur, tant que le plafonnement des loyers est en place.

Il faut rappeler qu’il s’agit d’une mesure temporaire, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Elle est également rétroactive au e 1er janvier dernier.

De plus, la loi prévoit une protection contre les évictions pour tous les locataires. Auparavant, seuls les locataires qui occupaient leur logement depuis cinq ans avaient droit à cette protection.

Un propriétaire ne peut donc évincer un locataire sans motif valable, sauf si un membre de leur famille veut occuper le logement ou si des rénovations majeures doivent être effectuées, par exemple.