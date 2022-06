Réchauffement : impossible d’inverser la tendance à court terme, le N.-B. doit se préparer

Les étés au Nouveau-Brunswick sont sur le point de devenir beaucoup plus chauds et rien ne peut être fait pour inverser la tendance, selon un rapport du Centre d’adaptation au climat Intact.

C’est le constat inquiétant auquel arrive le centre de recherches, en se basant sur des modèles de température projetés.

À Fredericton, par exemple, on enregistre habituellement huit journées où la température dépasse les 30 degrés. D’ici 2050, ce chiffre pourrait toutefois atteindre 42 journées.

Chargement de l’image Deux personnes assises à l'ombre, dans un parc de Moncton, pendant une vague de chaleur en 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le Centre d’adaptation au climat Intact est un centre de recherche appliquée à l’Université de Waterloo. Le rapport a été publié en avril.

Apprendre à vivre avec la chaleur extrême

Le responsable du centre Blair Feltmate affirme qu’il est essentiel de limiter le réchauffement pour les générations futures, même si rien ne peut être fait pour ralentir ou arrêter le l'augmentation de la température dans la province à court terme.

Le mieux que nous pouvons faire est de ralentir le rythme du changement climatique, mais nous ne pouvons pas l'inverser , estime Blair Feltmate.

« Nous allons devoir vivre avec un futur beaucoup plus chaud. » — Une citation de Blair Feltmate, auteur du rapport

Et si rien ne peut être fait pour réduire l’augmentation de la température à court terme, la province doit prendre des mesures pour se préparer pour un futur beaucoup plus chaud que ce à quoi on s’attendait, selon lui.

Il explique que cela peut être que la province donne des avertissements appropriés lors de vagues de chaleur, afin que les personnes les plus vulnérables puissent ajuster leur mode de vie en conséquence et, par exemple, trouver un endroit frais où se réfugier temporairement.

Chargement de l’image Les arbres peuvent aider à éviter les îlots de chaleur dans les villes, comme le montre cette photo prise à Montréal (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

D’autres mesures à court terme peuvent inclure planter davantage d’arbres pour créer plus d’ombre et peindre le toit des immeubles en blanc.

Lorsque la lumière du soleil frappe la surface sombre des toits, seulement environ 20 % de cette énergie rayonne dans l'espace, et le reste de l'énergie reste là, et a un effet d'îlot de chaleur dans les zones urbaines , explique Blair Feltmate.

La chaleur, c’est dangereux

Blair Feltmate indique que des hausses de température représentent le code rouge du réchauffement climatique.

Si des températures plus élevées peuvent ne pas sembler aussi dangereuses que certaines autres conséquences du changement climatique, comme les inondations ou les incendies de forêt, les vagues de chaleur causent souvent davantage de décès.

Chargement de l’image La Colombie-Britannique a fait face à une saison record en matière de feux de forêt, l'été dernier (archives). Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Avec les inondations et les incendies, quand les choses tournent mal, en général, les gens ne meurent pas. Les chiffres sont très bas , déclare-t-il. Lorsque les choses tournent mal avec des chaleurs extrêmes, les gens meurent en grand nombre.

En Colombie-Britannique, le dôme de chaleur qui s’est abattu sur la province à l’été 2021 a fait 619 morts, selon le médecin en chef du bureau du coroner.

Au Québec, une vague de chaleur en 2018 a fait 86 morts.