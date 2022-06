La bande-annonce d’Arlette, le prochain film de Mariloup Wolfe, dévoilée

L’inclusion de Maripier Morin dans la distribution avait fait réagir étant donné la dénonciation de Safia Nolin à son égard en 2020 pour harcèlement sexuel et racisme.

Parmi les autres têtes d’affiche du long métrage, on compte Gilbert Sicotte, David La Haye, Paul Ahmarani, Anne Casabonne et Benoît Brière.

Arlette raconte l’histoire d’Arlette Saint-Amour, une directrice d’un magazine de mode qui devient ministre de la Culture du Québec du jour au lendemain après avoir été approchée par le premier ministre, qui veut rajeunir l’image de son gouvernement.

Le film s’articule autour d’un grand thème : le pouvoir de l’image , selon un communiqué.

D’abord connue pour ses rôles devant caméra dans sa jeunesse, Mariloup Wolfe a depuis fait ses preuves derrière la caméra pour plusieurs séries (Ruptures, Hubert et Fanny, entre autres) et films (Les pieds dans le vide et Jouliks).

Arlette, scénarisé par Marie Vien, sortira au cinéma le 5 août.