Les ventes d’armes de poing sont en hausse en Ontario

D’un bout à l’autre du pays, le nombre d’armes vendues est en augmentation depuis la présentation du projet de loi C-21.

Nous avons certainement connu une augmentation des ventes. Les gens considèrent que c’est leur dernière chance d’acheter une arme de poing , assure Wayne Goble, propriétaire du magasin Goble’s Firearms à London, en Ontario.

Son commerce fondé en 1978 propose autant des armes d’épaule que des armes de poing, ainsi qu’une panoplie de munitions et d’accessoires.

Les gens aiment beaucoup participer au tir sportif. [...] Malheureusement, ils sentent qu’ils vont perdre leur droit d’acheter des armes , explique Douglas Lightheart, président de l’association East Elgin Sportsmens.

Il ajoute que les amateurs sont prêts à tout pour acheter les armes de poing qu’ils souhaitent, même à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment .

Le projet de loi déposé par le gouvernement vise ainsi à limiter les armes de poing et à racheter les armes d'assaut. Cependant, les propriétaires d'armes affirment que cette éventuelle interdiction désavantage les propriétaires légaux et non ceux qui commettent des crimes.

Une décision injuste

Le commerçant d’armes à feu, Wayne Goble, estime que les lois sont suffisamment restrictives pour ceux qui désirent se procurer légalement une arme de poing .

Les personnes qui viennent acheter des armes de poing ont déjà obtenu un permis de possession et d'acquisition d'une arme à feu souligne-t-il.

Il ajoute que les amateurs doivent passer des tests et suivre une formation avant d'être autorisés à avoir un permis à autorisation restreinte .

La législation canadienne exige effectivement que les demandeurs suivent un cours de sécurité en lien avec le maniement des armes, avant de réussir les examens pratique et théorique.

« Je pense que les gens ne comprennent pas la responsabilité que vous prenez lorsque vous achetez une arme de poing. » — Une citation de Wayne Goble, propriétaire du magasin Goble’s Firearms

Régler le problème des armes illégales

Pour ceux qui suivent de près le problème de la violence armée, il est évident que le gouvernement fédéral s’attaque aux mauvaises personnes.

Suis-je inquiet des ventes d'armes légales à travers le pays? Non , affirme Marcell Wilson, fondateur du mouvement One By One, dont la mission est la prévention. Il croit que ce projet de loi n’aura pas d'impact sur la violence présente dans les villes.

Chargement de l’image Marcell Wilson, fondateur du mouvement One By One, dont la mission est la prévention contre les armes à feu. Photo : Radio-Canada

Selon lui, le fléau de la violence par arme à feu est une question d’armes illégales qui traversent la frontière canado-américaine. Pour ce faire, il suggère d’investir davantage dans nos services frontaliers au lieu d'investir dans l'interdiction et le rachat des armes à feu .

Le professeur de sociologie à l’Université de Toronto, Jooyoung Lee, croit aussi qu’Ottawa a raté sa cible en visant les propriétaires d’armes légales.

« Nos meilleures données montrent que la majorité [des armes impliquées dans les crimes] provient des États-Unis. » — Une citation de Jooyoung Lee, professeur de sociologie à l’Université de Toronto

Il salue toutefois la mesure drapeau rouge . La loi drapeau rouge doit permettre aux forces de l'ordre de récupérer les armes des personnes qui ont l'intention de se faire du mal ou d'en faire aux autres , précise-t-il.

Il n’en demeure pas moins que les personnes interrogées sont d’avis que la solution passe par la prévention ciblée.