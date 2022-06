Bilan de fin de session : la CAQ vante ses résultats économiques

Je suis fier de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je suis fier des résultats , a ainsi déclaré François Legault dans sa dernière allocution au Parlement avant le déclenchement des élections générales prévues le 3 octobre prochain.

M. Legault a mentionné être particulièrement fier du bilan de son gouvernement en économie. C'est mon obsession depuis toujours, ce fameux écart de richesse entre le Québec et l’Ontario , a-t-il reconnu, avant de s'enorgueillir du fait qu'au cours des quatre dernières années, la croissance de la richesse par habitant a été plus importante de ce côté-ci de la frontière interprovinciale. Idem pour le produit intérieur brut et la baisse du taux de chômage, a poursuivi le chef caquiste.

D'ailleurs, le premier ministre avait, à l'instar des chefs de l'opposition, son propre message électoral à faire passer : si les Québécois accordent un deuxième mandat à la CAQ, en octobre, le gouvernement évaluera le montant d'un deuxième chèque envoyé aux citoyens pour combattre la hausse du coût de la vie, après un premier versement de 500 $, plus tôt cette année.

Un gouvernement vert

François Legault a également vanté sa gestion de la pandémie, malgré des décisions sévères visant à protéger la population.

Parmi ses fiertés, le premier ministre a soutenu qu' il n’y a aucun gouvernement qui a un meilleur bilan en environnement et en lutte contre les changements climatiques que le gouvernement de la CAQ . À ce sujet, il a évoqué les développements en matière de projets éoliens, de production de batteries électriques en sol québécois, le rejet du projet GNL Québec et la fermeture du territoire québécois aux activités d'extraction de combustibles fossiles.

« Je mets au défi qui que ce soit de prouver le contraire », a lancé M. Legault.

Pourtant, au mois d'avril, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qualifiait les propositions environnementales de l'opposition d' impossibles , notamment celle de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre quand on sait qu'on aura de la misère à atteindre la cible du gouvernement, soit 37,5 % d'émissions en moins d'ici 2030.

Le premier ministre a aussi lancé quelques attaques aux partis d'opposition. Il a notamment critiqué le Parti québécois pour sa proposition de plafonner le prix de l'essence, en plus de qualifier le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) de partis multiculturalistes qui se sont opposés, en tout ou en partie, aux projets de loi 21 et 96, portant respectivement sur le port de signes religieux et la langue française.