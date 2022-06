Échange d’écoles pour les élèves de Windsor Park Collegiate et du Collège Béliveau

Le Collège Béliveau est une école d'immersion française et le Windsor Park Collegiate, une école anglophone.

Selon le directeur de la Division scolaire Louis-Riel (DSLR), Christian Michalik, le programme d'immersion française connaît une forte croissance et le Collège Béliveau ne peut plus accueillir tous les élèves.

Il dit que la division solaire Louis-Riel possède actuellement sept écoles secondaires et qu' il n'aurait pas été réaliste de demander à la province d'en construire une autre.

D'après Christian Michalik, ce déménagement était donc la seule option possible.

On a étudié toutes les alternatives. Agrandir le Collège Béliveau, le plus petit bâtiment à Windsor Park, n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut agrandir l'édifice qui est situé près des populations en croissance à l'heure actuelle et où vont se construire les futures communautés, alors c'est à J.H. Bruns Collegiate qu'il faut agrandir l'édifice. Et on peut trouver la solution en ce qui a trait à la croissance en immersion en ayant cet échange , souligne-t-il.

Chargement de l’image Le directeur général de la Division scolaire Louis-Riel, Christian Michalik Photo : Radio-Canada

L'idée de ce déménagement avait suscité de vives réactions auprès des élèves de Windsor Park Collegiate. L'un d'eux avait même lancé une pétition qui avait recueilli plus de 1000 signatures.

Le 16 mai dernier, des élèves s'étaient réunis devant l'école pour demander à la DSLR d'annuler le déménagement. Ils affirment qu'en raison de ce changement, eux et les élèves du programme anglophone de l'école de la DSLR dans le quartier Sage Creek pourraient être envoyés à l'école J.H. Bruns Collegiate.

Ils disent aussi craindre de perdre certains programmes d'activités culturelles et sportives, une inquiétude que Christian Michalik dit comprendre.

Chargement de l’image Des élèves de Windsor Park Collegiate rassemblés devant leur école pour manifester contre la proposition de leur déménagement au Collège Béliveau. Photo : Radio-Canada

Je continue à assurer qu'une diminution des programmes offerts n'est pas prévue. Nous avons deux années pour préparer le terrain pour ce déménagement. Ensemble, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de perte pour les élèves à Windsor Park Collegiate, pour ceux au Collège Béliveau, à J.H Bruns Collegiate et ceux qui habitent à Sage Creek, dit-il.

Certains parents craignent également que cette décision crée une division au sein de la communauté anglophone et francophone.

Toutefois, Christian Michalik dit que des expériences similaires ont montré que ce n'est pas le cas.

Ce n'est pas ce que nous vivons en ce moment à Saint-Vital, où on a dû prendre des décisions semblables il y a quelques années. J'ose espérer qu'on aura la même dynamique dans ce cas-ci. On agrandit l'école secondaire qui offre le programme anglophone, J.H. Bruns Collegiate. La décision porte donc autant sur l'avenir du programme anglophone que sur celui d'immersion française , indique-t-il.

En 2014, les élèves de l'école d'immersion française Marie-Anne-Gaboury avaient été déplacés dans les locaux de l'école anglophone Hastings.