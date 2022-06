Quatre données sur la migration sud-nord

234 088 : nombre d’interceptions (arrestations et expulsions) menées par les gardes-frontières dans le sud des États-Unis au mois d’avril. C’est un sommet au cours d'une année elle-même exceptionnelle puisqu’il y a déjà eu 1 216 173 interceptions pendant l’année financière 2022, soit bien plus qu’au cours de la même période les années passées.

Cependant, il est important de souligner qu’il s'agit ici de cas et non d'individus. Une même personne peut avoir été arrêtée ou expulsée à plusieurs reprises pendant l’année.

Environ 30 % d’entre eux sont des récidivistes , explique José Maria Ramos Garcia, professeur et chercheur au Collège de la frontière, à Tijuana, au Mexique. Une même personne peut traverser deux ou trois fois la frontière.

1 869 205 : nombre d’expulsions en vertu du titre 42 depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le titre 42 est une mesure de santé publique mise en œuvre en mars 2020 par le gouvernement de l'ex-président Donald Trump pour renvoyer les migrants sans papiers qui se présentent à la frontière sans même les autoriser à déposer une demande d’asile. Le président Joe Biden a tenté de lever cette mesure en mai, mais un tribunal l’en a empêché.

C’est en partie le titre 42 qui explique justement le haut taux de récidive. Alors que les migrants qui étaient expulsés avant l’entrée en vigueur de cette mesure, en vertu du titre 8, pouvaient faire face à des poursuites civiles et criminelles s’ils essayaient d’entrer une nouvelle fois aux États-Unis, ce n’est plus le cas avec le titre 42. Beaucoup d’entre eux font donc des tentatives à répétition jusqu’à ce qu’ils parviennent à déjouer les patrouilleurs.

La moitié des adultes seuls en provenance du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador qui ont été expulsés au Mexique en vertu du titre 42 ont été appréhendés en traversant à nouveau la frontière , écrit l’American Immigration Council. Le titre 42 a considérablement accru le nombre total de passages frontaliers , ajoute l’ ONG .

Les détracteurs du titre 42 dénoncent la politisation d’une mesure qui se voulait avant tout sanitaire, d’une part, et son caractère discriminatoire, d’autre part.

On ne l’applique pas de façon égale aux personnes de toutes les nationalités , explique Maureen Meyer, vice-présidente aux programmes au Bureau de Washington sur l'Amérique latine (WOLA). Cela crée deux sortes d’immigrants : ceux qui viennent du Mexique et de l’Amérique centrale, qui peuvent être rapidement expulsés, et les autres.

« Selon la géographie, certains ont davantage le droit de chercher refuge aux États-Unis que d’autres. » — Une citation de Maureen Meyer, vice-présidente aux programmes au Bureau de Washington sur l'Amérique latine (WOLA)

Les Mexicains et les Centraméricains sont expulsés au Mexique. Les Haïtiens sont renvoyés en Haïti. Les autres, que le Mexique n’accepte pas, sont détenus par l’agence de police douanière et de contrôle des frontières (ICE).

Chargement de l’image Des familles de migrants sont logées par une ONG dans un motel à Deming, au Nouveau-Mexique, en attendant de rejoindre les personnes qui les parraineront aux États-Unis. Photo : Getty Images / PAUL RATJE

Depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, les mineurs non accompagnés peuvent rester aux États-Unis. C’est également le cas pour certaines unités familiales.

Au cours de l’année financière 2021, l’agence a expulsé 85 % des migrants adultes seuls, 28 % des familles et 3 % des mineurs non accompagnés.

Il y a des exceptions au titre 42, par exemple les mineurs non accompagnés et les familles, mais les critères selon lesquels on applique ces exceptions ne sont pas très clairs , déplore Guadalupe Correa-Cabrera, professeur à l’Université George Mason, aux États-Unis.

Des organismes antiracisme mexicains dénoncent le fait que les Ukrainiens, eux, ont été accueillis à bras ouverts. S’ils connaissent une personne disposée à les parrainer, ils peuvent demander l’asile et entrer aux États-Unis. Le président Biden a déclaré que son pays était prêt à recevoir 100 000 Ukrainiens qui fuient l’agression russe.

130 256 : nombre de demandes d’asile reçues par le gouvernement mexicain en 2021.

Les personnes qui demandent l’asile au Mexique sont majoritairement originaires du Honduras, d'Haïti, de Cuba, du Salvador et du Venezuela.

L’année dernière, le Mexique a été le deuxième pays au monde en ce qui concerne les demandes d’asile, soutient Maureen Meyer. Le problème, c’est qu'il n’a pas les ressources nécessaires pour gérer cet afflux. Il y a des gens qui attendent à Tapachula [dans le sud du pays, à la frontière du Guatemala] depuis des mois. Ça crée beaucoup de frustration.

« Si le gouvernement mexicain avait la volonté politique d’accueillir les demandeurs d’asile, il donnerait de plus grands moyens à la Commission mexicaine d'aide aux personnes réfugiées [COMAR]. » — Une citation de Maureen Meyer, vice-présidente aux programmes au Bureau de Washington sur l'Amérique latine (WOLA)

Mais ce n’est pas le cas, fait-elle remarquer. Son budget est le même depuis des années.

Il n’y a pas de politique claire sur la prise en charge des migrants , précise Guadalupe Correa-Cabrera. Il y a bien des institutions qui tentent de leur venir en aide, mais il n'y a pas de programme national avec une stratégie spécifique.

La plupart des migrants ne souhaitent pas rester au Mexique, souligne-t-elle.

« Ils sont tout simplement là jusqu’à ce qu’ils trouvent une manière d’entrer aux États-Unis, que ce soit de façon légale ou illégale. » — Une citation de Guadalupe Correa-Cabrera , professeur à l’Université George Mason

Ceci étant, le gouvernement mexicain pourrait faciliter la vie aux migrants en leur offrant des visas humanitaires ou une protection temporaire qui leur permettrait de travailler légalement au Mexique, fait observer Maureen Meyer.

5000 : nombre de migrants partis le 6 juin en caravane de Tapachula, au Chiapas, vers la frontière américaine, selon les médias mexicains.

En cours de route, cependant, le groupe s’est divisé, les familles et les enfants restant en arrière. La majorité des membres de la caravane proviennent du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua, mais il y a également des Haïtiens, des Honduriens, des Salvadoriens et des Guatémaltèques ainsi que des Indiens et des personnes originaires de plusieurs pays africains.

Chargement de l’image Des migrants haïtiens attendent à Tapachula, dans l'État du Chiapas. Photo : Reuters / Edgard Garrido

Ils se sont mis en marche alors que les leaders du continent se réunissaient à Los Angeles à l'occasion du Sommet des Amériques pour discuter, entre autres, de migration. Le président Biden avait déjà promis des investissements majeurs pour les pays du triangle du Nord (Honduras, Guatemala et Salvador).

Cependant, il faut que ce soient de vrais investissements qui bénéficieront aux pays concernés et non seulement aux entreprises américaines, note Guadalupe Correa-Cabrera. Ce genre d’investissements ne produit pas du développement mais plutôt des actifs pour les hommes d'affaires , soutient Mme Correa-Cabrera. Combien d'emplois vont être créés? Ne va-t-on pas plutôt faire la promotion des intérêts économiques des États-Unis dans une zone stratégique?

Les États-Unis ont annoncé plusieurs mesures destinées à protéger les migrants ou à régulariser leur statut, fruit d'ententes avec les pays de transit. Mais le sommet aurait dû être l'occasion de s’entendre sur une vraie réforme migratoire, qui aurait notamment permis d'accroître substantiellement le nombre de visas temporaires accordés aux travailleurs du triangle du Nord et du Mexique, fait remarquer José Maria Ramos Garcia. C'est un excellent moyen pour réguler ce type de flux , croit-il.

En effet, que les États-Unis le veuillent ou non, il ne se tarira pas.