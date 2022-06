La qualité de l’air à Rouyn-Noranda soulève à nouveau des débats à Québec

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien a indiqué que 98 % de l’arsenic émis dans tout le Québec est à Rouyn-Noranda.

Elle estime que la population de Rouyn-Noranda souhaite que Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne respecte la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube d’arsenic dans l’air.

Il y a un consensus comme jamais à Rouyn-Noranda, tout le monde est rallié autour d’une seule et même chose, c’est qu’on a le droit à la même qualité de l’air que le reste du Québec. Glencore elle a perdu la bataille de l’opinion publique. Est-ce que le ministre va imposer la norme québécoise? a-t-elle demandé en questionnant le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Le ministre a réitéré que la problématique existe depuis des dizaines d’années et que son gouvernement en a fait bien plus que tous les autres.

Selon lui, rien ne démontre en ce moment qu’il y a un lien entre l’état de santé de la population et les émissions de la Fonderie Horne.

Même les spécialistes en santé publique ne peuvent pas établir ce lien-là, il y a une possibilité qui est à vérifier, mais ils ne peuvent pas établir ce lien. Oui, il faut réduire les émissions et oui il faut agir de façon conséquente, mais encore une fois il faut faire attention au discours. Si elle exige le 3 nanogrammes, elle exige la fermeture de l’entreprise, est-ce que c’est ce qu’elle souhaite pour sa région? Ce serait bien qu’elle puisse le mentionner et même si l’entreprise fermait ses portes aujourd’hui, les experts s’entendent pour dire que ça prendrait des décennies à ce que le 3 nanogrammes puisse être atteint , a répondu Benoit Charrette.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a aussi pris la parole pour mentionner que la direction de Glencore est aussi concernée par l’arsenic que la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.