Secours-Amitié Estrie célèbre ses 50 ans d’écoute

On est à la recherche de tous les 2500 bénévoles et employés qui se sont impliqués depuis 50 ans , explique la directrice de Secours-Amitié Estrie, Patricia Hamel.

L’objectif est de rassembler le plus de personnes s’étant impliquées afin de faire une soirée retrouvailles et de reconnaissance le 22 octobre, jour où l'organisme a reçu son premier appel, il y a 50 ans.

Des changements au fil des ans

Le mandat de l'organisme a changé depuis ses débuts. Il y a 50 ans, la mission était d’offrir un service d’écoute téléphonique à la population estrienne, parce que le taux de suicide était trop élevé en Estrie, explique Patricia Hamel.

Aujourd'hui, Secours-Amitié offre une oreille à ceux qui ne savent pas vers qui se tourner, lorsqu'ils ont besoin d'être écoutés. On répond à tous les types d’appels, et en plus des services d’écoute téléphonique, on offre aussi un service de formation [d'écoute active] sur mesure qui s’adresse à tous.

« On commence à se rendre compte que n’importe qui peut avoir besoin de ces outils-là. On n’a pas besoin d’être dans une grande détresse pour appeler, c’est une manière de prendre soin de soi. » — Une citation de Patricia Hamel, directrice de Secours-Amitié Estrie

Chargement de l’image Patricia Hamel est la directrice de Secours-Amitié Estrie. Photo : Avec l'autorisation de Patricia Hamel

La pandémie a d'ailleurs exacerbé ce besoin de se confier, selon Patricia Hamel, qui affirme que de plus en plus de personnes sont confrontées à des difficultés liées à la solitude.