Conduire avec les facultés affaiblies : une sensibilisation haute en couleur

La mise en scène orchestrée par la Sûreté du Québec fait partie d’une démarche de sensibilisation dans le cadre du projet Impact. Les jeunes ont également été invités à signer un contrat d’engagement sur l’adoption d’une conduite responsable.

Nadia Salvail, policière, animatrice de l’événement et coordinatrice locale en police communautaire au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, souligne la nécessité de l’activité, alors que les bals de finissants approchent à grands pas.

« On sait que nos jeunes aiment beaucoup le concret. C’est toujours plus intéressant quand on peut voir les conséquences réelles d’un accident, quand on peut voir des blessés ou des arrestations. »