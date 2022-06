Yoo Doo Right, le trio montréalais qui fait sauter les décibelmètres

Le trio de rock expérimental montréalais Yoo Doo Right fait de plus en plus parler de lui au Québec, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Sacré parmi les 10 groupes les plus « heavy » de Montréal par le magazine Cult MTL en 2020, le groupe lance vendredi son deuxième album, A Murmur, Boundless to the East.

L’histoire de Yoo Doo Right est aussi jeune que son ascension est fulgurante. Le groupe s’est formé quelque temps avant de lancer son premier album Don’t Think You Can Escape Your Purpose en 2021. Il est composé du bassiste montréalais Charles Masson, du batteur d’Edmonton John Talbot et du Torontois Justin Cober, qui joue de la guitare, des synthés et chante sur les quelques titres du groupe qui ne sont pas instrumentaux.

Le groupe a emprunté son nom au titre d’une chanson du groupe expérimental allemand Can qui dépasse les 20 minutes. Les pionniers du krautrock ont grandement influencé le trio, notamment avec leur processus créatif basé sur l’improvisation et le laisser-aller.

Si les membres du trio ont des racines dans le post-hardcore, le screamo et le death metal, la musique qu’ils font au sein de Yoo Doo Right se rapproche plus du krautrock et du post-rock, bien que le groupe souhaite s’éloigner de ce terme un peu galvaudé.

On n’aime pas vraiment le terme "post-rock", on essaie de s’en défaire. C’est indéniable que ça fait partie de nos influences, mais on l’épice d’une manière où ce n’est pas du post-rock , explique Charles Masson, par vidéoconférence, à la veille de la sortie de l’album.

Les fils spirituels de Godspeed You! Black Emperor

La comparaison est inévitable entre Yoo Doo Right et un autre groupe de rock expérimental montréalais, Godspeed You! Black Emperor. Le trio ne renie d’ailleurs pas cet héritage important.

C’est sûr que [la comparaison] est vraiment flatteuse. Ce sont des disques qui ne fonctionnaient plus après un an parce qu’on les écoutait tellement qu’ils finissaient par être égratignés. Ça a bercé toute l’époque où on a découvert la musique , avoue Charles Masson.

Le groupe a d’autres influences, mais sa facture sonore se définit surtout par l’utilisation abondante d’effets et le souhait de créer un mur de son qui défie les limites.

Oui, on écoute de la musique dans la van, mais après ça, on pense plus aux limites de ce que nos amplis nous permettent de faire. Justin fabrique des pédales d’effet, toutes mes pédales et la plupart des siennes sont fabriquées par lui. On joue vraiment à la limite de ce que trois gars avec quelques bébelles et des gros amplis peuvent faire.

Pour écouter l'intégrale de l'album A Murmur, Boundless to the East, rendez-vous sur l'application et le site de Radio-Canada OHdio.

Oreilles sensibles, s’abstenir

Yoo Doo Right est d’ailleurs reconnu pour ses prestations live épiques qui s’écoutent idéalement avec des bouchons de protection dans les oreilles. Tout juste revenu d’une tournée de trois semaines en Europe, le groupe s’est d’ailleurs confronté aux règles restrictives en termes de niveau sonore dans des pays comme la Suisse, la France et la Belgique.

En France et en Belgique, le niveau sonore est une question de santé publique et c’est extrêmement régulé , explique Charles Masson.

Il y a des capteurs de décibels qui sont reliés à des centrales et qui enregistrent toutes les données. Et si tu dépasses, dans certains endroits, tu as automatiquement un amende. [Les limites] sont à 105-106 décibels et nous ça arrive souvent qu’on dépasse 118 ou 120 décibels, quand on joue normalement.

C’est pourquoi le groupe trimballait dans ses valises une pancarte d’avertissement et une tonne de bouchons qu’il offrait gratuitement aux mélomanes dans la salle. Charles, Justin et John sont également tous suivis par un audiologue qui leur a fait des bouchons sur mesure qu’ils s’efforcent de porter le plus souvent possible, préservation des tympans oblige.

Un 2e album enregistré avec le vétéran Radwan Ghazi Moumneh

A Murmur, Boundless to the East, qui est lancé sur l’étiquette Mothland, a été enregistré au studio Hotel2Tango sur la rue Van Horne, à Montréal. Yoo Doo Right a bénéficié de l’aide du réalisateur, musicien et cofondateur du studio Radwan Ghazi Moumneh, qui a joué dans plusieurs groupes expérimentaux comme le duo Jerusalem in My Heart.

Il nous a beaucoup influencés. C’est quelqu’un qui a vraiment beaucoup de groove et qui est capable d’ajouter une touche subtile à la musique de trois gars qui ne savent pas toujours ce qu’ils font. On n’est pas tombés dans la grosse production non plus, mais on a pris le temps d’essayer des affaires et c’est grâce à lui.

L’album comprend cinq chansons planantes, expansives, dont l’impression de transe qui s’en dégage est décuplée par la répétition et les effets psychédéliques. Pour décrire sa musique, le groupe a décrit dans un communiqué un son qui s’apparente à un accident de la route au ralenti .

Le titre The Failure of Stiff, Tired Friends, un point fort de l’album, est accompagné d’un vidéoclip d’animation signé par l’artiste visuel montréalais Jared Karnas, qui a su mettre en images cette période entre la nuit et le petit matin que la chanson évoque, lorsqu’on marche vers la maison après une soirée mouvementée.

Autre point d’orgue de l’album, la monumentale pièce de clôture Feet Together, Face Up, on the Front Lawn, qui dépasse la barre des 16 minutes. Le titre est également accompagné d’un vidéoclip, un court métrage expérimental du réalisateur Mackenzie Reid Rostad, originaire de Colombie-Britannique, entièrement filmé à l’aide d’une caméra thermique.

Yoo Doo Right lancera son album le vendredi 17 juin, à l'Entrepôt 77, à Montréal.