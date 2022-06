Jacques Beauchamp quitte ICI Première

Je pars avec le sentiment d'être arrivé au bout de mon chemin à Radio-Canada, [...] mais aussi avec plein d'envies professionnelles qui tourneront autour de projets plus personnels , a-t-il expliqué en ondes, en précisant qu’il avait pris sa décision il y a déjà plusieurs mois.

En partant, je me donne une liberté qui me permettra de butiner à gauche et à droite, de vous retrouver peut-être ici, et certainement ailleurs... La vie est courte et le monde est grand, comme on dit, et j'ai eu envie de commencer à en profiter plus tôt que tard.

Des nouvelles à Aujourd’hui l’histoire

Originaire de l’Outaouais, Jacques Beauchamp a débuté sa carrière journalistique à Radio-Canada, en 1987, en couvrant les nouvelles pour la télévision à Winnipeg. Puis, il s’est lancé à la radio, animant des émissions à Regina, Ottawa et Toronto.

Correspondant national à Toronto pendant deux ans, il est arrivé à Montréal en 1999. Il y a été notamment reporter à Indicatif présent et à Désautels.

En 2013, il a pris la barre de l’émission Pas de midi sans info, qui l’a amené à couvrir en direct la fusillade au parlement d'Ottawa le 22 octobre 2014, ainsi que l'attentat contre Charlie Hebdo et la prise d'otage de l'Hyper Casher en janvier 2015, à Paris.

Entre 2015 et 2021, celui qui a été lauréat du prix Raymond-Charette du Conseil supérieur de la langue française, en 2019, a animé plus de 1000 épisodes de l’émission à succès Aujourd’hui l’histoire.

Une émission spéciale jeudi

Depuis le mois de septembre, Jacques Beauchamp était au micro de Parcours, s’entretenant avec des personnalités artistiques, politiques, sportives ou encore du milieu des affaires sur fond d’archives. Jeudi prochain, à 21 h, il prendra la place de l’invité lors d’une émission spéciale de Parcours qui lui sera consacrée et qui sera animée par Catherine Perrin.

Cette nouvelle survient après les annonces, ces dernières semaines, des départs de plusieurs figures du monde de la radio et de la télévision, comme Pierre Bruneau, Joël Le Bigot ou encore Bernard Drainville et Paul Arcand.